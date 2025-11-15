Cadillac : des nouvelles rassurantes et une date pour le roulage de la F1 2026

Cadillac F1 a prévu de faire rouler sa voiture répondant au règlement 2026 dans le courant du mois de janvier, avant les premiers essais hivernaux qui se dérouleront à huis clos à la fin du mois de janvier à Barcelone.

C’est le team principal Graeme Lowdon qui l’a confirmé, expliquant que le projet était sur de bons rails. Un discours rassurant alors que des rumeurs lui prêtaient du retard récemment.

"Tout se déroule comme prévu" a déclaré Lowdon. "En fait, nous allons démarrer le moteur pour la première fois dans moins de 50 jours, et la voiture roulera pour la première fois en janvier prochain."

"Ensuite, nous effectuerons des essais à la fin du mois de janvier à Barcelone. Le temps est l’ennemi dans un projet comme celui-ci, car nous savons que nous courrons à Melbourne la première semaine de mars 2026, et cette date limite ne peut être repoussée."

"Il y a tellement à faire. Notre participation n’a été confirmée qu’en mars 2025, donc le délai est très court. Pendant cette période, nous devons non seulement construire la voiture, mais aussi la fabriquer, la concevoir, embaucher du personnel, construire les usines... tout. C’est un véritable défi."

Lowdon explique que Cadillac avance à l’aveugle dans sa préparation, car elle n’a aucune référence concrète parmi les autres équipes, et aucune idée des futures performances des monoplaces qui entoureront celle de la marque américaine.

"L’inconvénient, c’est que lorsque les règles sont stables, vous savez clairement quel est votre objectif, car aujourd’hui, par exemple, nous savons que McLaren est compétitive, tout comme Ferrari. Mais pour 2026, personne ne sait qui sera rapide."

"L’inconvénient, c’est que vous n’avez pas de point de référence clair, mais bon, c’est le sport, et c’est ce qui maintient l’intérêt des fans. L’avantage pour nous est qu’avec ce changement majeur de réglementation, toutes les équipes sont confrontées à un nouveau défi, y compris la nôtre."

"Personne ne sait où elles se situeront. Si vous demandez à n’importe quel directeur d’équipe, il ne le saura pas non plus. C’est ce qui est passionnant : nous ne savons pas où nous en serons."

"Notre défi est plus grand que celui des autres, car nous devons en faire beaucoup plus en moins de temps. Notre personnel cumule des milliers d’années d’expérience en F1, mais nous travaillons ensemble en tant qu’équipe depuis moins d’un an.

"Ce sera notre premier défi : faire en sorte que l’équipe fonctionne bien. Ensuite, peu importe notre position de départ, l’important sera la rapidité avec laquelle nous pourrons nous améliorer. Ce sera notre priorité. Dans l’ensemble, je pense donc que c’est un avantage d’entrer en lice lors d’un changement de règlement."