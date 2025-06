Marko exclut de refaire un échange entre Tsunoda et Lawson

L’avenir de Max Verstappen et George Russell ne sera pas plus clair au Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Non, rien," a insisté Toto Wolff dimanche lorsqu’on lui a demandé si les fans de Mercedes pouvaient s’attendre à connaître les plans des pilotes pour 2026 ce week-end à Silverstone.

La course à domicile de Red Bull en Autriche a elle été marquée par de nombreuses spéculations sur l’intensification des discussions entre Verstappen et Wolff.

Le Dr Helmut Marko a quitté le Red Bull Ring en répétant son mantra habituel.

"Il y a un contrat jusqu’en 2028," a insisté le conseiller de l’équipe et mentor de Verstappen. "Il comporte des clauses de sortie liées aux performances. En l’état actuel des choses, il n’y a aucune raison de douter que le contrat sera respecté."

En effet, bien que Verstappen ne soit que troisième au championnat des pilotes, on pense qu’il pourrait même se retrouver quatrième derrière Russell (Mercedes F1) et être toujours contraint de respecter son contrat actuel.

Un problème plus important pour Red Bull est sans doute que tous les récents coéquipiers de Verstappen – Sergio Perez, Liam Lawson et maintenant Yuki Tsunoda, de plus en plus malchanceux – ont été totalement incapables de contribuer aux efforts de l’équipe pour le championnat des constructeurs.

Tsunoda, qui pourrait rejoindre Honda et quitter la famille Red Bull à la fin de l’année, a quitté le paddock dimanche en déclarant : "Je ne sais pas ce que je fais de mal."

Marko a expliqué : "Yuki manque de confiance en ce moment. Il tente alors un dépassement et percute son adversaire."

"Nous devons réfléchir à la manière de le stabiliser, mais nous n’avons pas beaucoup de temps pour cela. La prochaine course est dans une semaine."

Lawson a été évincé du même baquet après seulement deux courses cette année, mais il commence à reprendre son bon niveau chez Racing Bulls. Le Néo-Zélandais pourrait-il avoir une nouvelle chance chez Red Bull en 2025 ?

"Un changement de pilote n’a plus de sens," a insisté Marko, ajoutant qu’il pensait toujours que remplacer Lawson par Tsunoda était la bonne décision.

"Absolument, car Lawson était lui aussi complètement épuisé. Il avait besoin de quelques courses pour récupérer, et maintenant il a brillamment défendu sa sixième place face à Fernando Alonso avec un seul arrêt. Je pense qu’il n’aurait pas tenu bon non plus à côté de Max."

Quant à Tsunoda, Marko a déclaré que l’équipe soutiendrait le Japonais dans sa récupération.

"Il a également eu ce dangereux accident à Imola. C’est désormais une suite d’événements négatifs, mais la vitesse est là. On le constate aussi lors des séances d’essais libres, mais sous la pression, la situation change."

Nombreux sont ceux qui pensent que Red Bull subit les conséquences de sa poursuite agressive de la direction de développement privilégiée par Verstappen, aboutissant à une voiture quasiment impossible à maîtriser pour tout autre pilote.

Le directeur de l’équipe, Christian Horner, n’est pas du même avis, insistant sur le fait que si la Red Bull 2025 est "difficile, elle ne l’est pas tant que ça".

"La voiture a évolué dans une certaine direction ces dernières années mais nous devons maintenant essayer de redonner confiance à Yuki pour Silverstone."

"Nous allons voir comment le soutenir, mais il y a une grande différence entre les deux voitures. Les questions que vous vous posez, nous les posons aussi en interne."