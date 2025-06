Hamilton encourage Ferrari à suivre Mercedes F1 et à penser à 2026

Lewis Hamilton ne pense pas que Ferrari doive tout donner pour atteindre le meilleur niveau possible cette année, alors que la réglementation changera l’année prochaine. Selon lui, rien ne permettra de rattraper McLaren F1, et il faut donc penser à la suite.

"En comparaison avec McLaren, je ne pense pas que quelqu’un puisse les rattraper. Il ne faut jamais dire jamais" a déclaré Hamilton dimanche. "J’espère que notre prochaine évolution fonctionnera comme nous l’espérons. Peut-être que cela nous rapprochera un peu plus. Nous ne sommes pas à une minute ce week-end."

Le septuple champion du monde s’inquiète de l’avance que pourrait prendre Mercedes F1 en vue de la saison 2026, avec un développement moteur qui pourrait être plus efficace, et une adaptation du châssis et de la partie mécanique qui serait également meilleure.

"Nous devrions nous concentrer pleinement sur le développement de la voiture de l’année prochaine. Je suis sûr que toutes les équipes le font déjà. Je sais que Mercedes s’est déjà concentrée sur l’année prochaine. La clé sera le développement du moteur."

"Il faut s’assurer que l’on trouve la bonne philosophie en matière de suspension et tout le reste. J’essaie de travailler avec les ingénieurs pour m’assurer que nous rectifions certains des problèmes de cette voiture parce qu’il y en a quelques-uns qui devront être réglés l’année prochaine."

Hamilton révèle un des points très différents entre lui et Charles Leclerc, qui lui coûte en performance : "J’ai juste du mal avec l’équilibre. Il conduit une voiture très survireuse. Il fait glisser les roues arrière et n’a pas de dégradation."

"Quand je fais glisser les roues arrière, j’ai une dégradation massive. Il paraît que Carlos a mis deux ans à s’y habituer. Je ne veux pas faire ça. Je pense que je me suis amélioré comme je l’ai dit. J’étais beaucoup plus proche en qualification. Je n’avais pas le rythme de la course."