Lawson a cru un moment au podium mais finir 5e est ’un très bon résultat’
Hadjar marque un point, Racing Bulls reprend la sixième place
Liam Lawson a terminé cinquième du Grand Prix d’Azerbaïdjan et signé par la même occasion son meilleur résultat en F1. Le pilote Racing Bulls s’élançait troisième et il a dû résister à un groupe composé de Yuki Tsunoda, Lando Norris et Lewis Hamilton en fin de course, ce qui était une pression énorme.
"Ce n’était pas fun, honnêtement !" plaisante Lawson, qui est satisfait de sa place finale. "C’est un très bon résultat pour l’équipe. Si on m’avait dit avant ce week-end que j’allais terminer dans le top 5, j’aurais dit que c’était un très bon résultat."
"En partant troisième, on espère rester là et j’aurais aimé y parvenir, mais on n’avait pas la vitesse. J’ai tout tenté pour garder ces gars derrière moi" poursuit-il, expliquant comment il s’est fait dépasser par Andrea Kimi Antonelli. "C’est dommage car j’ai bien mis les pneus en fonctionnement, et j’avais assez d’écart sur lui, mais je n’avais plus d’énergie."
"C’est une chose que je dois apprendre, et j’ai fait en sorte que ça ne m’arrive pas plus tard en course quand j’avais d’autres pilotes derrière. Je ne pense pas qu’on aurait eu la vitesse pour le garder derrière pendant 30 tours, c’est frustrant mais c’est un bon résultat."
Le début de course lui a laissé penser qu’il pourrait lutter pour le podium, mais les réglages de sa VCARB 02 ont coûté cher en dégradation : "Je pense que c’est une chose qu’on essaie de juger, au départ j’ai essayé de voir quel rythme j’avais, et je voulais savoir si on allait pouvoir rester là ou non."
"J’ai cru un moment que ça serait possible, mais la dégradation est arrivée. On avait peu d’appui, ça nous aidait dans le secteur 3 mais ça faisait mal aux pneus. J’ai réalisé assez vite qu’on n’aurait pas le rythme pour garder une partie de ces gars derrière, mais j’ai essayé autant que possible."
Le Néo-Zélandais explique quelles sont les clés d’une telle course, et comment il a réussi à conserver cette cinquième place convoitée par trois pilotes : "Sur ce genre de circuit, il faut gérer l’énergie et l’utiliser au bon moment."
"Avec une si longue ligne droite, il faut utiliser la section du château pour économiser de l’énergie et les pneus, et avoir plus de motricité. C’est une chose qui nous a sauvés ce week-end, surtout aujourd’hui. A la sortie du virage 16, j’avais de la motricité, c’est surprenant avec si peu d’arrêt, mais ça nous a aidés !"
Interrogé sur son avenir, il reconnait qu’il n’a aucune information mais se dit heureux de ses progrès : "Je n’en ai aucune idée ! Mais c’est un bon résultat, et à chaque fois que je monte dans une voiture j’essaie de faire du mieux possible. Je n’y arrive pas à chaque fois mais je suis de plus en plus à l’aise."
Isack Hadjar a arraché le point de la dixième place après un départ en huitième position, et il est frustré d’une erreur qui lui a coûté cher : "Je pense qu’on fait une bonne course, je suis juste un peu fâché car je fais la même erreur qu’hier dans le premier relais et je perds deux positions."
"Ca m’a mis dans une mauvaise spirale, j’abîme les pneus, et je n’étais pas rapide en mediums. Quand je me suis arrêté pour mettre les pneus durs, j’étais très fort, je suis vite revenu sur le groupe mais ça n’a servi à rien."
S’il est heureux pour son équipe, il pense que sans son erreur en qualifications, il aurait pu jouer un top 5 aussi : "C’est sûr qu’idéalement j’aurais voulu finir le week-end là où il a fini, mais je fais une erreur et je n’y suis pas. Donc c’est noté, et la semaine prochaine on fera mieux."
