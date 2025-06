Wolff détaille ’les facteurs limitants’ pour Mercedes F1 en Autriche

Mercedes F1 n’a pas réussi à confirmer les belles performances enregistrées au Canada, où George Russell et Andrea Kimi Antonelli avaient terminé premier et troisième. Après une cinquième position du Britannique à une minute du vainqueur, Toto Wolff, le directeur du team, reconnait que la course a été une déception.

"En Autriche, la situation ne s’est pas déroulée comme nous le souhaitions. L’erreur de Kimi était regrettable, mais c’est la course" a déclaré l’Autrichien au sujet de l’accrochage entre son pilote et Max Verstappen.

"Il nous faut maintenant analyser ce qui s’est passé pour mieux comprendre pourquoi les roues se sont bloquées comme ça. C’était dommage pour Kimi, pour nous en tant qu’équipe, et aussi pour Max, mais cela fait parfois partie de la course."

"George, quant à lui, a connu une course solitaire. Il a finalement maximisé la voiture que nous avions, il n’a pas été menacé par ceux qui le suivaient, mais il n’avait pas non plus le rythme nécessaire pour affronter les Ferrari ou les McLaren qui le précédaient."

"Les facteurs limitants pour nous sont un asphalte plus abrasif, des virages plus longs et des températures élevées. C’est ce à quoi nous avons été confrontés, mais l’écart constaté était trop important pour être réduit à ces trois seuls éléments. Nous allons analyser toutes les données et trouver des solutions."

"Heureusement, nous reprendrons la course dès le week-end prochain. Nous sommes plus confiants car les températures plus basses devraient nous aider à être plus performants et nous avons été compétitifs à Silverstone ces dernières années."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, explique que Russell a dû faire attention à ses pneus, tandis qu’il détaille l’accident d’Antonelli : "C’est dommage que la course de Kimi ait été interrompue au virage 3."

"Il a bloqué le train arrière à l’entrée du virage, a tenté d’éviter les voitures devant, mais a malheureusement bloqué les freins avant ensuite et percuté Max. Cela a malheureusement marqué la fin de sa course en Autriche. De l’autre côté du garage, George a beaucoup souffert de la dégradation de ses pneus."

"Les conditions étaient bien plus chaudes que lors des essais libres et la gestion prudente de ses pneus était la seule solution qu’il avait. Les températures élevées ici ont une fois de plus mis en évidence nos faiblesses, et nous allons travailler dur pour y remédier lors des prochaines courses."

"Après avoir connu autant de difficultés lors des courses chaudes, nous comprenons mieux notre position et ce qu’il reste à faire pour améliorer nos performances. Les prochains jours seront marqués par un travail intense de l’équipe et, espérons-le, nous pourrons nous battre pour un podium à Silverstone."