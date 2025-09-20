’Ça me saoule’ : Hadjar pouvait viser la 1ère ligne sans une erreur

Isack Hadjar a signé le huitième temps des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, un résultat qui serait normalement motif de satisfaction pour le pilote français. Mais l’autre pensionnaire de Racing Bulls, Liam Lawson, s’est qualifié troisième, laissant une grande frustration chez son équipier.

Selon le Français, son dernier tour a été très mauvais, et il a perdu énormément de temps dans le dernier virage alors qu’il allait faire un très bon chrono. En effet, il était en avance de deux dixièmes sur Liam Lawson en arrivant sur le lieu de son erreur et a perdu huit dixièmes sur son équipier dans le troisième secteur, où le Néo-Zélandais a été le plus rapide.

La déception du débutant est évidemment compréhensible car avec ces éléments à l’esprit, on comprend qu’il aurait pu viser la troisième place, voire même un départ en première ligne puisque Carlos Sainz est moins de deux dixièmes devant Lawson au classement.

"C’était piégeux, on l’a parfaitement géré jusqu’au dernier virage du dernier tour. C’est tout" a déclaré Hadjar. "J’ai fait une très bonne séance jusqu’au dernier virage du dernier tour, ça me saoule, je perds huit dixièmes sur un virage."

"Le positif c’est que la voiture marche et on aurait dû faire mieux que ça. C’est un excellent résultat pour l’équipe. L’objectif principal était de rester en piste tout en poussant à la limite absolue."

"La voiture semblait incroyablement rapide et je voulais repartir après le drapeau rouge pour tenter ma chance, mais j’ai commis une erreur. Nous sommes toujours en bonne position pour marquer des points demain, même si nous espérions un peu mieux. Tout reste à jouer."