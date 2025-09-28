Lawson apprécie que Permane sache ’pousser’ Racing Bulls comme Mekies

Liam Lawson a salué l’impact qu’Alan Permane, le nouveau patron de Racing Bulls, a eu sur l’équipe depuis son arrivée en tant que team principal. Il attribue cette réussite aux compétences en ingénierie du Britannique et à sa vision similaire à celle de son prédécesseur.

Permane est en effet devenu le nouveau directeur de l’écurie de F1 en juillet, après avoir été promu pour remplacer Laurent Mekies, qui a lui-même été promu chez Red Bull pour remplacer Christian Horner. Décrivant le mode de fonctionnement de Permane, Lawson a salué la belle continuité dans l’équipe.

"Évidemment, ils ont tous les deux travaillé ensemble depuis le début de cette année et au cours des dernières années" a expliqué Lawson. "C’est une équipe très forte, et avec le départ de Laurent vers Red Bull et la prise de fonction d’Alan, je pense que ses méthodes et ses processus sont très similaires à ceux de Laurent, honnêtement."

"Ils viennent tous les deux d’un background d’ingénierie, ce sont des gars très, très intelligents, très bons pour pousser l’équipe, surtout sur le plan technique, à avoir une voiture rapide."

"Je pense que c’est ce que nous avons eu cette année. C’est ce que nous avons continué à pousser au cours des dernières courses, également avec Alan. Ils ont tous les deux été très, très bons."

Lawson a identifié les changements opérés par son équipe Racing Bulls comme l’un des facteurs de son regain de forme en F1. Le pilote néo-zélandais attribue cette progression à une plus grande confiance dans la voiture, notamment suite aux modifications apportées à la suspension de la VCARB 02.

"Je me suis senti assez bien, la vitesse a été là la majeure partie de l’année, et la constance est ce qui s’est amélioré récemment. Je suis bien conscient qu’en Formule 1, c’est parfois très difficile de maintenir cela, donc je tente de garder cette forme et d’apprendre de ce qui fonctionne, sachant qu’à un moment donné je rencontrerai des difficultés."

"Mais dans l’ensemble, je me sens plutôt bien, la voiture est rapide, et j’essaie de prolonger cette dynamique. Récemment, les choses fonctionnent pour nous. J’ai changé de côté dans le garage depuis 2024, et les relations que l’on noue avec les gens de son côté du garage s’améliorent avec le temps, et j’ai compris la voiture un peu mieux."

"Nous avons fait quelques ajustements autour du moment de l’Autriche, et cela a rendu la voiture plus confortable pour moi, ce qui a beaucoup aidé. Si je repense à la première moitié de l’année, c’est simplement le fait d’être de plus en plus à l’aise au fil du temps. C’est probablement cela qui a apporté certains des résultats."