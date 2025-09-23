Permane : Lawson a ’enchaîné 20 tours parfaits’ pour terminer cinquième

Racing Bulls a signé un beau résultat en Azerbaïdjan, avec la cinquième place de Liam Lawson et la dixième position pour Isack Hadjar. Alan Permane, le directeur de l’équipe, se félicite d’un tel résultat, après un week-end solide.

Le patron du team s’attendait à voir le Néo-Zélandais reculer dans le classement et il salue sa résilience. Hadjar a commis une erreur en qualifs et une en course, mais son rythme était impressionnant et Permane ne manque pas de le souligner.

"La course du Grand Prix d’Azerbaïdjan vient clôturer un excellent week-end pour nous à Bakou, qui a été très positif pour nos deux pilotes" a déclaré Permane. "Il était évident qu’il serait difficile de rester devant les voitures plus rapides, mais nous avons terminé avec nos deux voitures dans les points, ce qui nous replace en 6e position au championnat."

"Je suis vraiment ravi pour Liam ; il a réalisé la meilleure performance de sa carrière en terminant cinquième. Il a enchaîné 20 tours parfaits vers la fin, réussissant à rester devant des F1 bien plus rapides en temps normal."

"Pour Isack, partir en huitième position avec deux Ferrari derrière lui allait forcément être compliqué, mais il a finalement terminé très près d’elles. Il a eu un peu de mal avec les pneus médium au départ en termes d’équilibre, mais il a littéralement volé une fois qu’il est passé aux pneus durs."

Désormais, la VCARB 02 semble à l’aise sur tous les tracés, et le Britannique est convaincu qu’il peut "Nous partons à Singapour avec beaucoup de confiance et nous pouvons vraiment savourer ce dernier tiers de la saison qui a commencé."