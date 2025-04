Malgré un seul arrêt, Pirelli dément que la course ait été ’ennuyeuse’

Pirelli risque d’être au centre des critiques après le Grand Prix du Japon, durant lequel les pilotes ont fait un arrêt au stand malgré une attaque intense tout au long de la course. Les trois quarts du plateau se sont élancés en mediums, mais pour ceux qui sont partis en gommes dures, il n’y a pas vraiment eu de différence.

George Russell a même appelé le manufacturier à revoir sa stratégie de fourniture des gommes.

C’est Jack Doohan qui a fait le plus long relais, avec 38 tours en pneus durs, et l’Australien a d’ailleurs eu du mal à s’extraire seul de sa voiture. Liam Lawson et Carlos Sainz ont fait le relais le plus rapide en mediums avec 33 tours.

"Lorsque les six premiers sur la grille franchissent le drapeau à damier dans le même ordre, on peut facilement qualifier la course d’ennuyeuse" a déclaré Mario Isola, le directeur de la compétition de Pirelli.

"Sans aller jusqu’à dire que nous avons assisté au spectacle le plus palpitant de l’histoire de la discipline, les batailles ont tout de même été serrées. Il suffit de regarder les trois premiers, séparés par seulement 44 millièmes en qualifications, puis terminant à deux secondes d’écart en course."

"Après une première partie assez prudente, notamment dans le premier secteur, le plus exigeant en termes de pneumatiques, dans la deuxième partie, tous les pilotes ont attaqué jusqu’au bout. 14 des 20 pilotes ont d’ailleurs signé leur meilleur temps dans les cinq derniers tours."

Le record de la piste a été battu samedi, et la course a été nettement plus rapide grâce au nouvel asphalte.

"Il convient de noter que le temps d’Antonelli (1’30’’965) était 2’’741 plus rapide que le meilleur tour en course de l’an dernier, réalisé par Verstappen, ce qui témoigne de l’amélioration considérable des performances par rapport à 2024."

"Sur une piste où la dégradation thermique joue traditionnellement un rôle majeur, nous n’avons constaté pratiquement aucune baisse de performance au tour avec les gommes dures et médiums, même sur les longs relais. Cela est dû aux basses températures ambiantes et de piste, les plus basses enregistrées à Suzuka depuis 2011."

"L’autre facteur contributif réside dans les améliorations apportées à la gamme de pneus 2025, visant spécifiquement à réduire ce type d’usure. Un autre de nos objectifs techniques était de limiter le graining et en course, malgré ces basses températures, nous n’avons constaté quasiment aucun signe de ce problème sur l’ensemble du plateau."