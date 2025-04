Mercedes F1 : Russell demande des pneus plus tendres, Antonelli se distingue en course

George Russell a terminé à la même place à l’arrivée qu’au départ comme la plupart des pilotes du top 10 sur la grille de départ de ce Grand Prix du Japon de Formule 1 peu animé.

Il marque donc les points de la 5e place pour Mercedes F1 et regrette que les stratégies ne soient pas plus diversifiées. Il demande à Pirelli des pneus plus tendres.

"Ces deux derniers week-ends, la stratégie à un seul arrêt a été facilement le seul bon choix à faire et je pense que lorsque la surface est refaite, Pirelli devrait nous faire chausser des pneus plus tendres, car les pneus durs peuvent durer indéfiniment."

"Nous avons attaqué très fort, mais impossible de dépasser. Je ne pense pas que j’aurais eu le rythme des trois premiers, mais je n’ai pas réussi à les dépasser."

Antonelli est le plus jeune leader d’un Grand Prix dans l’histoire de la Formule 1 - il bat le record de Max Verstappen de 3 jours - mais aussi le plus jeune pilote à signer un meilleur tour en course. Deux records qui viennent saluer une course durant laquelle il termine à moins d’une seconde et demie de Russell à la 6e place.

"J’étais à la limite absolue. Un tour je suis même allé trop loin et je me suis dit que j’utilisais trop la piste. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir. J’ai eu quelques difficultés lors des premiers tours en mediums. Mais le rythme a ensuite progressé, j’ai pu étendre mon relais, et le relais en durs s’est fait à fond" a déclaré Antonelli.

"Le début du week-end a été difficile, j’ai eu beaucoup de difficultés en essais libres mais j’ai pu progresser. La qualification a constitué un pas en avant, et la course un autre pas en avant. J’avais un bon feeling en piste et j’ai hâte d’être à la prochaine course."

Après une telle course d’attaque sur un circuit physique, l’Italien reconnait avoir mal au cou : "Il est un peu douloureux ! Dans les derniers tours, je n’arrivais plus à le tenir dans les Esses. Mais j’ai roulé à fond, je n’ai pas géré et j’ai fait des tours de qualifs. Avec le nouvel asphalte, j’étais à l’attaque dans le premier secteur et c’était physiquement difficile."

Antonelli salue l’aide que lui ont apporté son ingénieur, Peter Bonnington, et le réserviste de Mercedes, Valtteri Bottas : "C’est énorme. Bono a de l’expérience et me guide dans toutes les situations, et Valtteri a été très gentil avec moi, surtout dans le week-end, il était toujours là pour me conseiller quand j’ai eu des difficultés et ça m’a beaucoup aidé."