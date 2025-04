Norris et Piastri prêts ’à de belles batailles’ contre Verstappen pour le titre F1

Avec la 3e ou 4e voiture plus rapide du plateau depuis le début d’année, Max Verstappen a encore fait des merveilles magnifiques à Suzuka, en signant une pole inoubliable et une victoire pleine d’autorité.

Voici que le Néerlandais revient à seulement un point de Lando Norris au championnat : et si, contre toute attente, il pouvait jouer le titre ?

Mais cela dépendra bien sûr de la compétitivité des McLaren F1, qui pourraient reprendre une belle domination à Bahreïn, où elles ont été fort compétitives lors des essais hivernaux.

À Bahreïn, lors du prochain Grand Prix donc, Lando Norris voit-il toujours la McLaren F1 devant la Red Bull ? Ou en revanche, craint-il de voir que la courbe commence à s’inverser ?

« C’est toujours difficile à dire. Probablement oui. Après hier, notre point faible, c’était la basse vitesse par rapport à eux. Et à Bahreïn, il y a moins de sections à haute vitesse, donc on perd nos forces et on entre plus dans nos faiblesses. Clairement, chez Red Bull, ils sont rapides. Je pense qu’Oscar et moi avons tiré beaucoup de la voiture samedi. Peut-être un peu plus encore, mais nos temps théoriques n’étaient pas très éloignés. »

« Max fait du bon boulot, et Red Bull semble avoir un peu recollé. Mais ils n’ont jamais été si loin que ça. En Australie, Max se battait pour la victoire. En Chine, il n’était pas largué non plus. Et ce week-end, il a été très fort. Donc je m’attends à ce qu’il soit un adversaire à chaque course. »

Où se situent les forces de Red Bull par rapport à McLaren ?

« À haute vitesse, on était très forts, sûrement la meilleure voiture. Mais à basse vitesse, on est encore loin de Red Bull, et c’est là qu’on a perdu samedi en qualif, et de nouveau régulièrement en course. Donc oui, pas mal d’aspects à améliorer. »

La performance de Max Verstappen semble absolument impressionnante cette année : mais Lando Norris n’en est pas très étonné, le Néerlandais est un top-pilote et il le sait.

« J’ai souvent des questions du genre “Es-tu surpris par Max ?” quand il fait un tour comme samedi ou une course comme hier. Et je pense que les gens s’attendent à ce que je dise oui, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne pense pas l’avoir jamais dit. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Max. Mais quand tu es dans la voiture, tu sais ce qui est bon ou non. Je n’ai pas besoin qu’on me dise ce que Max est capable de faire. J’ai mes propres opinions, mais j’ai toujours eu ce respect. Je sais à quel point il est fort depuis… je crois qu’on s’est serré la main en 2014 ou 2015, et j’étais deux fois plus petit que maintenant. Donc je n’ai pas besoin qu’on me le rappelle. »

« Et les gens semblent surpris quand je dis que je ne suis pas surpris, mais je sais ce qu’il peut faire. Donc rien ne me surprend plus. Mais oui, je pense qu’on va avoir de belles batailles. Certains jours, il gagnera, d’autres jours, ce sera moi. »

La lutte pour le titre pourrait donc se jouer, pour Lando Norris, non seulement contre Oscar Piastri mais aussi contre Max Verstappen, qu’il ne faut jamais écarter.

« Oui, on dirait bien » confirme Lando Norris, qui n’écarte cependant pas Ferrari ou Mercedes définitivement.

« Je pense qu’à certains moments on va voir d’autres équipes s’immiscer. Charles n’était pas si loin. Il y avait un plus gros écart, mais son deuxième relais en pneus durs était aussi rapide que le mien. On ne l’a pas distancé. »

« D’autres voitures sont rapides. On a beaucoup attaqué en début de course, c’était une course très rythmée. Mais pour l’instant, je pense qu’on est les trois plus réguliers, en qualifs et en course. »

« George a été rapide ce week-end. Ils ont peut-être eu du mal en Q3, pour une raison ou une autre, et donc aussi en course. Mais si George avait été en pole hier, je pense qu’il aurait gagné. Donc tout repose encore beaucoup sur le samedi. Mais pour l’instant, je pense que McLaren, Red Bull et nous trois, on fait un meilleur boulot que le reste. »

Piastri se méfie de Leclerc

Qu’en pense, dans l’autre McLaren F1, Oscar Piastri ?

Estime-t-il que McLaren F1 a de loin la meilleure voiture, mais que Max Verstappen sera une menace jusqu’au bout ?

« Honnêtement, samedi, j’étais déçu de finir troisième. Je pense que notre voiture est très compétitive en ce moment. Il y a encore des choses qu’on veut améliorer, mais je sais que Lando va être un adversaire coriace, puisqu’on a la même voiture, et je sais que Max sera toujours là vu tout ce qu’il a accompli dans sa carrière. »

« Comme Lando l’a dit, il ne suffit pas de grand-chose pour commettre une erreur et laisser les autres en profiter — surtout pour moi. Et je pense que c’est ce qu’on a vu samedi. Mercedes a semblé très menaçant à certains moments du week-end. Et Ferrari aussi — je pense que les gens oublient que Charles a fait sa course en Chine avec, en gros, la moitié d’un aileron avant. Si un autre pilote avait tenté de faire la même course dans ces conditions, il aurait dû rentrer rapidement. Donc oui, on a un petit avantage, mais ce week-end a vraiment montré qu’à la moindre erreur, la concurrence est là pour en profiter. »