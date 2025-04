Doohan ’pas certain’ d’être au prochain Grand Prix à Bahreïn ?

La pression sur les épaules de Jack Doohan ne faiblit pas, comme en témoignent les images de Franco Colapinto effectuant un essai F1 « TPC » avec Alpine à Monza.

Loué par Williams pour plusieurs années, le pilote de réserve argentin ne s’est pas rendu au Japon, et on comprend maintenant pourquoi : il était en mission dans le simulateur de l’usine tout au long du week-end, puis s’est rendu en Italie pour piloter l’Alpine F1 de 2023.

Nombreux sont ceux qui pensent que Doohan, auteur d’un accident spectaculaire lors des essais de Suzuka en tentant de prendre le premier virage avec le DRS ouvert, n’a qu’un contrat de six courses.

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher pense que l’Australien pourrait ne pas tenir aussi longtemps.

Évoquant les rumeurs de plus en plus nombreuses selon lesquelles Colapinto serait bientôt au volant de la voiture de Doohan, Schumacher a déclaré : "Cette rumeur est pilotée par sa propre équipe, mais aussi par son pilotage."

"Doohan commet beaucoup d’erreurs et n’est pas assez rapide. Nous avons vu Ryo Hirakawa monter dans cette voiture lors de la première séance d’essais libres et il était au niveau de Pierre Gasly. Puis Doohan est monté dans sa voiture et a commis cette énorme erreur."

"Pour le moment, il est dépassé par la situation. Je suis curieux de voir ce qui va se passer, mais il n’est pas certain d’être présent à la prochaine course selon mes informations."

Les rumeurs ont été largement alimentées par Flavio Briatore, conseiller d’Alpine, tandis que le directeur de l’équipe, Oliver Oakes, a tenté de minimiser la rumeur.

"Il reste," a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur Doohan et sa présence à Bahreïn ce week-end.

"C’est un oui clair. Il est avec nous. Il subit beaucoup de pression, mais il la prend bien. Mon message est de le laisser tranquille."

Quant à Colapinto, il admet qu’il attend une place chez Alpine assez rapidement.

"Je suis pilote Alpine. J’ai un contrat avec eux. Je travaille dur et j’espère avoir une opportunité au sein de cette équipe. Ils ont tout fait pour me recruter donc je suppose que ce n’est pas pour rester réserviste des années."