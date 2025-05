Hamilton : La diversité dans le film ’F1’ sera ’vraiment importante’ pour les enfants

Lewis Hamilton affirme que le film « F1 » qu’il a contribué à produire est essentiel pour montrer aux enfants la diversité que ce sport peut offrir à l’avenir.

Le Britannique de 40 ans a travaillé comme producteur sur le film avec Brad Pitt, qui sortira le 25 juin.

Il souhaite que ce film poursuive le travail de sa fondation, Mission 44, pour permettre aux jeunes de tous horizons de se lancer dans des carrières dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM).

"Où que je vais, encore aujourd’hui, je ne vois personne qui me ressemble. Très, très peu de gens qui me ressemblent."

"Par exemple, pour le film sur la Formule 1, la diversité était un sujet important lorsque j’ai commencé à évoquer mon projet. Il faut montrer ce que la Formule 1 peut être et ce qu’elle devrait atteindre."

"Et c’est vraiment important que les gens le voient, car si un enfant le voit, peu importe d’où il vient ou son genre, s’il peut le voir et se dire : ’Oh, je pourrais aussi être là’, il croit que c’est possible."

"Et moi, quand j’étais enfant, quand je regardais la Formule 1, personne ne me ressemblait."

"Mais je suis fou, parce que je me dis que ça m’est égal. J’essaie tout. Et dans mon esprit, je n’ai pas beaucoup de barrières."

"Mais je sais que beaucoup d’enfants voient ça. Et c’est ce dont je suis le plus fier. Nous travaillons également en collaboration avec Ferrari pour voir comment améliorer les flux d’entrée en termes de diversité chez Ferrari."