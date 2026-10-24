LIVE F1 - GP des États-Unis : les qualifications en direct à Austin

C’est l’heure de la séance la plus importante avant la course, puisque nous allons assister à la qualification du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas. Les Ferrari ont montré de très bonnes dispositions avec les meilleurs temps tout au long de la première journée de roulage grâce à Charles Leclerc, et encore un meilleur temps ce samedi en EL3 avec Lewis Hamilton, signe que les performances pures de la SF-26 sont très bonnes.

Mercedes et Red Bull, et dans une moindre mesure McLaren, chercheront à empêcher les pilotes de la Scuderia d’aller chercher la pole position, et cette lutte pourrait être particulièrement serrée dans les prochaines minutes, mais aussi en course demain.

On rappelle qu’Arvid Lindblad sera pénalisé de cinq places au terme de la séance en vue de la grille, tandis que Franco Colapinto écopera d’un recul de dix positions. Du côté de Gabriel Bortoleto, ce sera carrément un renvoi en fond de grille pour multiples changements de pièces moteur hors du quota.

22h30 : Alors que Kimi Antonelli doit faire tout parfaitement s’il veut le titre mondial ce week-end, il a préféré botter en touche au moment d’en parler, craignant que cela lui porte malchance.

22h33 : De son côté, George Russell a clairement expliqué que c’était fini pour lui, et qu’il n’avait plus aucune chance de titre. Outre sa malchance, il a reconnu ne pas avoir été assez performant face à son jeune équipier.

22h37 : Oscar Piastri et Carlos Sainz ont quant à eux salué la saison d’Antonelli, sa deuxième en Formule 1, et le talent de celui qui devrait devenir dans les prochaines semaines le plus jeune champion du monde de l’Histoire de la F1.

22h41 : Hamilton a lui aussi été élogieux au sujet de l’Italien, qui l’a remplacé l’année dernière chez Mercedes et devrait offrir la première couronne pilotes de l’équipe depuis celle du Britannique en 2020.

22h46 : Antonelli a lui aussi présenté des félicitations, et les a adressées à Rafael Camara, le prochain pilote à rejoindre la grille de la Formule 1 en 2027 avec Haas F1.

22h49 : Du côté des pilotes, la grogne monte sur la piètre qualité des tracés empruntés, notamment face à la quantité croissante de pistes urbaines, et après une première escale à Madrid qui n’a pas du tout été appréciée.

22h52 : Le mécontentement est important aussi concernant Austin et l’asphalte du Circuit of the Americas, qui continue de poser de nombreux problèmes aux pilotes. L’organisateur a reconnu lui-même des soucis liés à l’asphalte.

22h54 : Pour appuyer ses critiques sur les bosses, Max Verstappen a révélé à quel point sa colonne vertébrale commençait à se détériorer en F1. Impressionnant.

22h57 : Verstappen a aussi commenté les critiques faites en ligne à son encontre, et le quadruple champion du monde n’a pas hésité à apporter une réponse particulièrement sèche.