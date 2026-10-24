Les pilotes F1 réclament de meilleurs circuits et veulent participer à leur conception

La conception des nouveaux circuits de Formule 1 fait l’objet de critiques de plus en plus insistantes de la part des pilotes, particulièrement depuis les difficultés rencontrées lors du premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le Madring. Lewis Hamilton, George Russell et Alexander Albon regrettent notamment le manque d’opportunités de dépassement sur certains tracés modernes. Alors que la discipline poursuit son expansion vers de nouvelles destinations comme le Rwanda et peut-être l’Inde, les pilotes souhaitent désormais être davantage écoutés dans la conception des futurs circuits, afin de préserver la qualité du spectacle en piste.

Les critiques se sont intensifiées après le premier Grand Prix organisé sur le Madring, le nouveau circuit hybride de Madrid, qui a repris l’organisation du Grand Prix d’Espagne.

Malgré les attentes entourant son arrivée au calendrier, le tracé a été largement critiqué pour ses possibilités de dépassement limitées. La succession de virages à 90 degrés, notamment, réduit le nombre de trajectoires disponibles et complique les tentatives d’attaque sur les concurrents.

Cette situation a relancé le débat sur la conception des circuits modernes, alors que plusieurs installations récemment intégrées au championnat présentent des caractéristiques similaires.

Certains tracés, comme ceux de Djeddah ou de Losail, au Qatar, offrent relativement peu de variations de dénivelé et de dévers, avec des trajectoires idéales qui laissent peu de possibilités aux pilotes de sortir de la ligne habituelle.

À l’inverse, les circuits permanents plus traditionnels peuvent proposer une plus grande diversité de virages, des changements d’élévation et différentes inclinaisons de la piste, créant davantage d’occasions de se positionner pour préparer un dépassement.

Lewis Hamilton avait été particulièrement sévère après le week-end de Madrid. Le pilote Ferrari avait remis en question les choix effectués par les concepteurs de certains circuits récents, estimant que les caractéristiques retenues nuisaient directement à la qualité des courses.

"Ils construisent certains de ces circuits sur lesquels il est tout simplement impossible de dépasser, et c’est frustrant. Je ne sais pas qui les dessine... Est-ce que quelqu’un d’autre ici voudrait concevoir un circuit ? Je suis presque certain qu’il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de faire un meilleur travail que certains de ceux qui ont été conçus."

George Russell avait également appelé à une évolution des principes retenus pour dessiner les futurs tracés.

"Ils doivent changer les choses, parce que chaque circuit doit offrir une possibilité de dépassement après une portion de ligne droite."

Ces critiques illustrent une frustration qui dépasse le seul cas du Madring. Plusieurs pilotes considèrent que les caractéristiques de certains circuits modernes limitent trop fortement les possibilités de lutte en piste.

Alexander Albon partage cette analyse et estime que les pilotes devraient pouvoir peser davantage sur les décisions prises lors de la conception des nouvelles installations.

Le retour du circuit de Sepang au calendrier en 2026 a justement permis aux pilotes de retrouver un tracé présentant des caractéristiques très différentes de celles du Madring. Le circuit malaisien a accueilli cette année, à titre exceptionnel, le Grand Prix de Bahreïn, qui n’avait pas pu se tenir sur le circuit de Sakhir.

Inauguré en Formule 1 en 1999, Sepang est régulièrement considéré comme l’une des réalisations les plus réussies de l’architecte Hermann Tilke.

Il échappe ainsi largement aux critiques associées au terme péjoratif de "Tilkedrome" parfois employé pour désigner certains circuits du même architecte caractérisés par de vastes dégagements et des configurations jugées trop répétitives.

Sepang se distingue notamment par la diversité de ses virages, ses changements de dévers et ses possibilités de trajectoires multiples. Ces caractéristiques permettent aux pilotes de trouver différentes lignes de passage et, dans certaines situations, de bénéficier de zones d’air moins perturbé pour mieux préparer une attaque.

Pour Albon, le contraste avec les circuits urbains modernes est particulièrement révélateur.

"Je ne pense pas que les pilotes aient beaucoup leur mot à dire, mais au moins c’était agréable d’aller sur un circuit qui n’est pas un tracé urbain et qui n’est pas composé de virages à 90 degrés."

"J’ai découvert un circuit qui a du caractère, du dévers, des changements d’élévation et des virages uniques. Il a été bien conçu, avec des zones d’air propre que l’on peut exploiter."

Le pilote Williams reconnaît toutefois que Sepang n’a pas nécessairement toujours produit des courses spectaculaires.

"Je ne pense pas que ce soit fondamentalement un circuit fantastique pour les dépassements, mais la dégradation des pneus y est élevée, donc on peut souvent assister à des batailles le dimanche."

Au-delà des possibilités de dépassement, Albon apprécie également certains détails de conception qui peuvent paraître secondaires, mais qui contribuent selon lui à améliorer la qualité d’un circuit.

Il cite notamment le profil des vibreurs à Sepang, qui permet de délimiter naturellement la piste sans provoquer les controverses récurrentes sur les limites de piste observées sur d’autres tracés.

Pour le Thaïlandais, il s’agit d’un exemple de conception intelligente, qui tient compte du comportement réel des monoplaces et des trajectoires empruntées par les pilotes.

"Il y a même de petits détails, comme les limites de piste. On n’en parle pas vraiment sur des circuits comme celui-ci, parce que les vibreurs ont été profilés d’une manière qui fonctionne tout simplement bien."

"On n’utilise pas davantage de piste que nécessaire, et je pense que les pilotes, surtout après leur retour de Madrid, doivent davantage faire entendre leur voix sur ce genre de sujets, afin que les circuits modernes soient mieux conçus."

"Sepang a été construit il y a presque 30 ans, en 1999, et à cette époque, ils semblaient avoir une bonne compréhension de ce qui fait un bon circuit automobile."