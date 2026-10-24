Verstappen révèle des dégâts inquiétants sur sa colonne vertébrale

Max Verstappen a livré des révélations préoccupantes sur les conséquences physiques de sa carrière en Formule 1. Alors que les bosses du Circuit des Amériques suscitent de nombreuses critiques à l’occasion du Grand Prix des États-Unis, le quadruple champion du monde a expliqué souffrir de problèmes au niveau de la colonne vertébrale, révélés par des examens médicaux réalisés après des douleurs persistantes aux pieds. Le Néerlandais affirme désormais devoir prendre des médicaments pour gérer ces douleurs et décrit des conditions de pilotage particulièrement éprouvantes sur le tracé d’Austin.

Les irrégularités du revêtement du Circuit des Amériques sont devenues l’un des principaux sujets de discussion du week-end texan. Plusieurs pilotes ont dénoncé les secousses provoquées par les bosses, particulièrement importantes sur certaines portions du circuit.

Lando Norris a notamment expliqué souffrir de maux de tête suffisamment importants pour nécessiter la prise de médicaments.

Mais pour Max Verstappen, les conséquences physiques se situent principalement au niveau du dos, et plus précisément de la partie inférieure de sa colonne vertébrale.

Le pilote Red Bull avait déjà qualifié les bosses d’Austin d’inacceptables avant le début du week-end, estimant que leur importance dépassait celle rencontrée sur de nombreux autres circuits du calendrier.

Avant les qualifications, il est allé plus loin en décrivant les précautions qu’il doit désormais prendre au volant. Verstappen assure que certaines zones du Circuit des Amériques sont devenues particulièrement difficiles à négocier en raison des mouvements verticaux imposés à la monoplace.

Pour limiter les chocs transmis à son corps, le Néerlandais explique devoir modifier sa position dans le cockpit à l’approche de certains virages.

"Les bosses sont vraiment très mauvaises. Avant le virage 1 et le virage 19, je me soulève de mon siège pour soulager mon dos avant d’y arriver. Sinon, c’est tout simplement insupportable."

Mais Verstappen révèle surtout que ses inquiétudes dépassent largement les désagréments ressentis pendant un seul Grand Prix.

Le quadruple champion du monde souffre depuis plusieurs années de problèmes physiques dont l’origine et l’ampleur ont été mises en évidence à l’occasion d’examens médicaux.

Des examens qui révèlent des problèmes aux disques vertébraux

Le Néerlandais explique que ce sont initialement des douleurs aux pieds qui l’ont poussé à consulter et à réaliser plusieurs examens. Ces investigations ont alors mis en évidence des anomalies dans la partie inférieure de sa colonne vertébrale.

"À un moment donné, j’ai passé plusieurs examens parce que mes pieds me faisaient assez mal depuis quelques années."

"C’est à ce moment-là que certaines choses sont apparues. On peut le voir sur certains disques dans le bas de mon dos : il ne reste plus rien à cet endroit."

Verstappen décrit notamment l’aspect des images médicales qui lui ont été présentées.

"C’est simplement gris. Ce sont des choses auxquelles les gens ne pensent pas souvent."

Verstappen prend des médicaments pour gérer la douleur

Comme Lando Norris, qui a évoqué des maux de tête provoqués par les bosses d’Austin, Verstappen reconnaît avoir recours à des médicaments. Dans son cas, il s’agit de gérer les douleurs qu’il associe à ses problèmes de colonne vertébrale.

"Je prends des médicaments. Nous essayons de gérer cela un peu."

Le quadruple champion du monde reconnaît que cette situation l’amène également à réfléchir aux conséquences à long terme de la pratique sportive de haut niveau. Il explique notamment avoir observé les difficultés rencontrées par certains athlètes après leur carrière.

"Quand je vois parfois certaines personnes pratiquer leur sport et la manière dont elles doivent ensuite vivre avec les conséquences, je me dis : ’je suis content de ne pas pratiquer ce sport-là’."

"La Formule 1 n’est habituellement pas une discipline dans laquelle on s’attend à rencontrer ce type de problèmes aux conséquences qui durent. Ce n’est généralement pas le cas en Formule 1 mais mon dos est en train de me prouver le contraire."