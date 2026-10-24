Piastri et Sainz saluent la progression d’Antonelli avant son probable premier titre

Kimi Antonelli pourrait devenir champion du monde de Formule 1 dès ce week-end à Austin, et ses performances suscitent désormais l’admiration de ses adversaires. Oscar Piastri et Carlos Sainz ont tous deux souligné l’impressionnante progression du pilote Mercedes, passé d’une première saison difficile à une domination du championnat en 2026. Pour Piastri, le sacre de l’Italien ne fait même plus de doute, tandis que Sainz estime que le changement de réglementation a joué un rôle déterminant en permettant à Antonelli de disposer d’une monoplace parfaitement adaptée à son style de pilotage.

Avec 102 points d’avance sur son coéquipier George Russell avant le Grand Prix des États-Unis, Kimi Antonelli dispose d’une première occasion de décrocher le titre mondial ce dimanche sur le Circuit des Amériques.

À seulement 20 ans, le pilote Mercedes pourrait ainsi conclure une saison au cours de laquelle il s’est imposé comme la référence du championnat, après des débuts en Formule 1 nettement plus compliqués en 2025.

Une progression spectaculaire qui n’a pas échappé à ses adversaires.

Interrogés lors de la conférence de presse des pilotes à Austin, Oscar Piastri et Carlos Sainz ont été invités à donner leur avis sur la saison de l’Italien. Les deux hommes ont exprimé leur admiration pour sa capacité à franchir un cap aussi important en l’espace d’une année, tout en soulignant les circonstances techniques qui ont accompagné cette transformation.

Oscar Piastri s’est montré particulièrement élogieux envers Antonelli. Le pilote McLaren considère que l’Italien a démontré une capacité d’adaptation remarquable, notamment en raison des changements techniques introduits cette saison.

"Oui, je pense qu’il a été très impressionnant, évidemment. Je pense que le cap qu’il a franchi depuis sa première saison a été particulièrement impressionnant à observer."

"Des voitures différentes, des moteurs différents. Je pense qu’il a fait du bon travail pour s’adapter aux besoins de ces monoplaces."

"Donc oui, je pense qu’il a été impressionnant. Et je pense que quand il remportera le championnat, pas si, il sera un champion du monde qui aura pleinement mérité son titre cette année."

Carlos Sainz partage entièrement l’analyse de Piastri. Mais le pilote Williams insiste davantage sur l’ampleur du changement observé entre les deux premières saisons d’Antonelli en Formule 1.

Selon lui, la difficulté rencontrée par l’Italien lors de sa première année rend ses performances actuelles encore plus remarquables.

"Oui, je suis d’accord. Je pense que, pour moi, ce qui ressort avant tout, c’est le contraste avec la saison dernière, à quel point il a souffert lors de sa première année par rapport à l’excellente saison qu’il réalise aujourd’hui, et la manière dont il a réussi à renverser la situation."

"Je pense que la F1 consiste aussi beaucoup à être au bon endroit au bon moment."

Pour Sainz, les caractéristiques des voitures de 2026 semblent mieux correspondre à la manière dont Antonelli aborde les virages et utilise les commandes.

"Avoir ce changement de réglementation et passer à des voitures qui correspondent certainement mieux à son style de pilotage, à sa manière d’aborder un virage, à sa façon d’utiliser l’accélérateur ou les freins, c’est exactement le genre de chose qui peut changer votre vie, qui peut changer votre carrière, et il en a tiré le maximum."

Sainz ne cherche cependant pas à réduire la réussite d’Antonelli à la seule adéquation entre son pilotage et les caractéristiques de la Mercedes.

"Il a exploité la Mercedes de cette année jusqu’à ses limites et qu’il a accompli un travail incroyable."

"Et je pense qu’il faut lui rendre hommage, parce que rebondir après une première saison difficile pour réaliser une saison aussi solide, c’est quelque chose de vraiment impressionnant, qui en dit long sur lui."