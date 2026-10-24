Hamilton ne tarit pas d’éloges sur son remplaçant : ’Kimi mérite d’être champion’

Lewis Hamilton n’a pas caché son admiration pour Kimi Antonelli, qui pourrait décrocher son premier titre mondial dès ce week-end. Le septuple champion du monde, remplacé par le jeune Italien chez Mercedes après son départ pour Ferrari, estime que son successeur a démontré toutes les qualités nécessaires pour devenir champion. Loin de nourrir la moindre amertume en voyant son ancienne écurie retrouver les sommets, Hamilton se réjouit de la réussite du pilote et de l’équipe. Il a également évoqué les similitudes entre leurs débuts respectifs, le rôle essentiel de Toto Wolff et de Peter Bonnington, ainsi que sa propre volonté de prolonger sa carrière pour participer à un Grand Prix en Afrique.

À l’approche d’un week-end qui pourrait permettre à Kimi Antonelli de devenir champion du monde de Formule 1 pour la première fois, les regards se tournent naturellement vers ceux qui ont déjà connu cette situation.

Lewis Hamilton, fort de ses sept couronnes mondiales, est particulièrement bien placé pour comprendre la pression qui accompagne une première conquête du titre. Le Britannique possède également une perspective unique sur la réussite actuelle d’Antonelli, puisque l’Italien lui a directement succédé chez Mercedes après son départ pour Ferrari.

Interrogé sur les conseils qu’il pourrait donner à son jeune successeur, Hamilton a d’abord choisi l’humour.

"Ralentis !, a-t-il lancé en riant.

Mais le septuple champion du monde a rapidement repris un ton plus sérieux, expliquant qu’Antonelli n’avait pas réellement besoin de recommandations supplémentaires.

"Non, je ne sais pas. Il n’a besoin d’aucun conseil. Je pense qu’il a montré cette année, et aussi l’année dernière, mais particulièrement cette année, son talent et ses capacités, son calme et son approche des choses."

"Il a accompli un travail incroyable cette année, et je suis tellement fier de lui. Je suis tellement fier de la manière dont il se comporte, de la façon dont il interagit avec les pilotes et même avec vous, les journalistes."

"C’est formidable de le voir réussir, lui et l’équipe. Si ce n’est pas mon équipe qui gagne, je voudrais toujours voir mon ancienne équipe réussir."

Le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari avait soulevé une question majeure chez Mercedes : comment remplacer le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1, à égalité avec Michael Schumacher ?

Toto Wolff avait finalement décidé de miser sur Antonelli, alors très jeune et encore inexpérimenté au plus haut niveau. Une décision qui avait suscité des interrogations, mais que Hamilton affirme avoir comprise dès le départ.

"Quand j’étais là-bas, je savais qui allait me remplacer. Kimi était présent autour de l’équipe, il nous suivait beaucoup, particulièrement pendant ma dernière année là-bas."

"Et je pense que c’était la bonne décision de donner sa chance à un jeune pilote en pleine ascension."

"Kimi avait démontré ses capacités dans les catégories inférieures, ainsi que son enthousiasme, son charme et sa bonne approche de toutes les situations."

"Il s’intégrait toujours très bien dans cet environnement."

Hamilton estime par ailleurs que l’Italien bénéficie de conditions particulièrement favorables pour progresser, notamment grâce à la présence de Peter Bonnington, son ancien ingénieur de course, surnommé "Bono".

"Avoir l’occasion de travailler aux côtés de Bono est une expérience absolument incroyable."

"Ils ont énormément de personnes formidables dans cette équipe, et c’est la raison pour laquelle ils occupent cette position."

"J’ai sincèrement une immense admiration pour ce qu’ils accomplissent. Et les voir de retour au sommet ne me surprend absolument pas, parce que j’ai eu la chance de vivre cela pendant de très nombreuses années."

Antonelli a surmonté la pression de remplacer Hamilton

L’arrivée d’Antonelli chez Mercedes n’avait pourtant rien d’une mission facile. Le jeune Italien devait découvrir la Formule 1 tout en prenant place dans une écurie habituée à se battre pour les victoires et les titres mondiaux.

Il devait également succéder à une figure historique de l’équipe, avec toutes les attentes que cela impliquait. Hamilton reconnaît que cette situation aurait pu déstabiliser de nombreux débutants.

"Je pense que, lors de sa première année, c’est difficile pour n’importe qui d’arriver dans un baquet comme celui-là, dans une équipe comme celle-là, et de trouver ses marques avec toutes les attentes qui reposent sur vos épaules, toutes les choses auxquelles vous devez faire face, l’engagement que cela demande et tout ce qui va avec."

"Je pense qu’il a vraiment pris tout cela avec beaucoup de naturel."

"Cela a été vraiment formidable de voir ses performances cette année. C’est extrêmement impressionnant, et il mérite d’être champion."

Interrogé sur les aspects qui l’ont le plus surpris dans la manière dont Antonelli a géré sa première lutte pour le titre, Hamilton a d’abord souri devant l’insistance des journalistes.

"Beaucoup de questions sur Kimi ! Ce qui m’a particulièrement surpris ? Je ne crois pas qu’il y ait quelque chose. Comme je l’ai dit, nous avions déjà eu ces conversations auparavant."

"J’ai travaillé dans cet environnement. Je sais à quel point il est extraordinaire de travailler dans cette structure, dans les bureaux à l’usine, avec toutes ces personnes, à quel point tout le monde travaille dur et combien il y a de talent au sein de cette équipe."

"Je connaissais donc déjà la structure de soutien qu’ils allaient mettre en place autour de lui."

"Et comme je l’ai dit, avec Bono, il est formidable pour vous prendre sous son aile et vous soutenir, tout comme Shov, Simon et tous les membres de l’équipe."

Le Britannique fait ici référence à Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, ainsi qu’à Simon Cole, l’un des responsables de l’ingénierie de l’écurie.

Il reconnaît toutefois qu’il est impossible de savoir avec certitude comment un jeune pilote réagira à la pression d’un championnat du monde avant de le voir confronté à cette situation.

"Je suppose qu’on ne sait jamais vraiment comment quelqu’un va réagir sous pression avant de l’avoir vu à l’œuvre."

"Je pouvais supposer qu’il allait bien gérer le fardeau, pardon, le poids qui repose sur vous lorsque vous devez participer à toutes ces apparitions publiques et répondre à toutes ces sollicitations, quand on vous tire à droite et à gauche."

"Mais je pense qu’il a pris tout cela avec beaucoup de naturel, et je dirais que c’est une vieille âme dans un corps de jeune homme."

Hamilton compare les débuts d’Antonelli à sa propre arrivée en F1

La réussite d’Antonelli est d’autant plus remarquable que son arrivée chez Mercedes avait suscité des critiques au cours de sa première saison. Certains observateurs s’étaient demandé si l’Italien n’avait pas été promu trop rapidement dans une équipe aussi prestigieuse.

Hamilton estime que le fonctionnement de Mercedes, et particulièrement le leadership de Toto Wolff, a joué un rôle déterminant dans la capacité du jeune pilote à répondre à ces interrogations.

"Oui, je pense que j’ai déjà abordé ce sujet dans ce que je disais. Mais il y a clairement un excellent leadership. Toto est exceptionnel dans ce qu’il fait, dans l’environnement qu’il crée et dans les personnes dont il s’entoure."

"J’ai aussi vécu une expérience assez similaire lorsque je suis arrivé chez Mercedes, et également chez McLaren. Je sais que les gens se demandaient si j’allais être capable d’être à la hauteur face à Alonso, particulièrement aux côtés d’un double champion du monde."

"Et je vois des similitudes entre la manière dont ma première année et mes deux premières années se sont déroulées, et la façon dont Kimi a abordé cette saison."

"Mais ce n’est pas quelque chose qu’un individu accomplit tout seul, comme ça. Il faut aussi avoir toutes les pièces du puzzle autour de soi pour vous soutenir."

"J’ai eu énormément de chance d’avoir cela chez McLaren, et c’est formidable qu’il bénéficie de la même chose là-bas."