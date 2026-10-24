’Pas de solution simple pour les bosses’, Austin reconnaît un autre problème au pied du virage 1

Après les essais libres hier, Max Verstappen a de nouveau vivement critiqué l’état du Circuit des Amériques, estimant que les bosses présentes sur le tracé d’Austin sont devenues "inacceptables" pour les pilotes de Formule 1. Le quadruple champion du monde s’inquiétait déjà jeudi des conséquences physiques de ces irrégularités, alors qu’il affirme avoir déjà constaté des dommages au niveau de sa colonne vertébrale. Face à ces accusations, Bobby Epstein, propriétaire du circuit, assure que la majorité des problèmes ont été corrigés, tout en reconnaissant qu’un défaut important subsiste au premier virage. La FIA a également été amenée à fournir des explications aux pilotes.

Le Grand Prix des États-Unis se déroule une nouvelle fois sur un circuit dont la surface fait débat dans le paddock. Depuis plusieurs années, les pilotes dénoncent les bosses qui se forment progressivement sur le Circuit des Amériques, compliquant le comportement des monoplaces et augmentant les contraintes physiques auxquelles ils sont soumis.

Max Verstappen fait partie des pilotes les plus critiques à ce sujet. Après avoir plaisanté à Singapour sur le fait qu’il aurait besoin d’une "nouvelle colonne vertébrale" après son passage à Austin, le Néerlandais a adopté un ton beaucoup plus sérieux à son arrivée au Texas.

Ses déclarations ont provoqué une réaction du propriétaire du circuit, Bobby Epstein, qui conteste l’idée selon laquelle l’ensemble du tracé serait dans un état préoccupant.

Jeudi, avant le début des essais libres, Verstappen a expliqué que ses précédentes remarques humoristiques reflétaient en réalité une véritable inquiétude. Le pilote Red Bull estime que les responsables du circuit ont été alertés à plusieurs reprises, sans parvenir à résoudre durablement le problème.

"Je plaisantais à ce sujet lors de la dernière course, mais, pour être franc, ce n’est pas vraiment une plaisanterie. Cela fait déjà des années que nous en parlons, parce que la situation commence vraiment à devenir incontrôlable. J’adore ce circuit, j’adore cet endroit. C’est l’un des meilleurs tracés qui aient jamais existé, et c’est aussi l’un des meilleurs endroits où courir, dans l’une des meilleures villes où venir."

"Pour moi, les bosses sont inacceptables. Au fil du temps, ils ont raboté un peu la piste ici et là, mais cela revient simplement à mettre un pansement sur un problème beaucoup plus important."

Hier, le quadruple champion du monde utilisait le même qualificatif après les Libres 2 : "inacceptable". Il considère que les interventions réalisées sur le circuit n’ont pas permis de traiter les causes profondes de ces déformations.

Le patron d’Austin reconnaît un problème au premier virage

Interrogé par ESPN, Bobby Epstein n’a pas totalement rejeté les critiques du pilote Red Bull. Le propriétaire du Circuit des Amériques reconnaît qu’un défaut important subsiste au niveau du premier virage. Il assure toutefois que les autres irrégularités dénoncées par Verstappen ont été corrigées.

"Nous ne sommes pas satisfaits qu’il y ait une irrégularité au bas du virage 1. Nous n’en avions pas connaissance avant cette semaine. Nous l’aurions corrigée."

"Mais pour les autres problèmes évoqués par Max, toutes ces bosses sur le circuit, nous les avons corrigés. La piste est en très bon état."

"J’ai parlé à certains pilotes du WEC qui m’ont dit qu’il n’y avait aucun problème."

Il reconnaît néanmoins que le défaut présent à l’entrée du premier virage n’est pas acceptable.

"Il y a une irrégularité au début du virage 1 qui, à mes yeux, n’est pas acceptable. C’est un creux, pas une bosse. Si c’était une bosse, nous pourrions la raboter, nous nous en occuperions dans la soirée. Ce genre de chose s’est déjà produit sur d’autres circuits."

"Lorsqu’il s’agit d’un creux, c’est très différent. Il n’y a pas de solution simple."

Le propriétaire du circuit reconnaît ainsi que le défaut identifié au premier virage ne pourra pas être éliminé pendant le week-end. Il maintient néanmoins que cette zone constitue une exception sur un tracé dont l’état général s’est, selon lui, nettement amélioré.

Malgré les critiques particulièrement directes du quadruple champion du monde, Bobby Epstein assure ne pas avoir été contrarié par ses déclarations. Le responsable américain apprécie au contraire la franchise du pilote Red Bull, dont il reconnaît la pertinence fréquente des observations.

"Max ne dit pas souvent que j’ai tort, mais il a aussi souvent raison, et il est généralement très franc. C’est quelque chose que j’apprécie chez lui. Je n’ai eu aucun problème avec ce qu’il a dit. Je pense qu’il pourrait être surpris de découvrir que, dans certaines zones, les bosses qu’il pensait encore présentes ont disparu."

Cette confiance n’a cependant pas été totalement confirmée par les impressions du pilote Red Bull. Lors des essais libres 1 et 2 disputés vendredi, Verstappen a de nouveau souligné les difficultés provoquées par les bosses du Circuit des Amériques.

Sans être aussi virulent que lors de ses déclarations de jeudi, il a continué à considérer les irrégularités du tracé comme un élément important à gérer au volant.

Les critiques de Verstappen, auxquelles se sont ajoutées celles d’autres pilotes, ont également conduit la FIA à intervenir.

Tim Malyon, directeur sportif de la Fédération internationale de l’automobile, a participé à la réunion des pilotes organisée vendredi soir. Il y a notamment expliqué pourquoi les responsables du circuit rencontrent autant de difficultés pour éliminer durablement les bosses.

Le problème est directement lié à la nature du terrain sur lequel le Circuit des Amériques a été construit. Le sol est soumis à des mouvements permanents, ce qui provoque progressivement des déformations du revêtement. De nouvelles bosses peuvent ainsi apparaître, tandis que celles déjà présentes peuvent se déplacer ou évoluer.

Cette instabilité explique pourquoi le resurfaçage de certaines portions du circuit ne constitue pas toujours une solution durable. Même après des travaux, les mouvements du terrain peuvent entraîner l’apparition de nouvelles irrégularités.

À l’issue de cette réunion, Verstappen a également eu l’occasion de discuter individuellement avec Tim Malyon et d’autres personnes présentes. Le contenu précis de cet échange n’a toutefois pas été rendu public.