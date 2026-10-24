Norris impressionné par Antonelli : ’deux niveaux au-dessus de Russell !’

Lando Norris n’a pas tari d’éloges à l’égard de Kimi Antonelli, qui se rapproche d’un premier titre mondial de Formule 1 à seulement 20 ans. Le champion du monde 2025 va certainement perdre sa couronne au profit du pilote Mercedes, qui a réalisé une deuxième saison exceptionnelle, au point de dominer nettement son coéquipier George Russell, pourtant considéré comme l’un des pilotes les plus solides du plateau. Pour le Britannique, les progrès de l’Italien, sa régularité et sa capacité à gérer la pression ne laissent aucun doute sur la qualité de ses performances cette année.

Avec six Grands Prix encore à disputer, Kimi Antonelli possède une avance de 102 points au championnat du monde des pilotes. Une marge qui place le jeune Italien dans une position particulièrement favorable pour succéder à Lando Norris, sacré avec McLaren en 2025.

Antonelli pourrait même devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1 dès ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Pour y parvenir, le pilote Mercedes devra remporter la course à Austin et compter sur des résultats insuffisants de ses principaux poursuivants, George Russell et Lewis Hamilton, pour que ceux-ci ne puissent plus mathématiquement revenir sur lui.

Si ce scénario ne se concrétise pas dès ce week-end, Antonelli disposera encore de plusieurs occasions de conclure une saison qui l’a vu franchir un cap spectaculaire.

Une progression qui n’a pas échappé à Norris. Le pilote McLaren, qui avait lui-même décroché son premier titre mondial la saison dernière, mesure la difficulté de s’imposer au plus haut niveau de la Formule 1.

Il estime que les performances d’Antonelli sont d’autant plus remarquables que l’Italien n’en est qu’à sa deuxième saison dans la discipline.

"Je pense que ce qu’il a réussi à faire est très impressionnant."

"À son âge, pour sa deuxième année en Formule 1, il va devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire. C’est assez incroyable, surtout parce que je ne dirais pas qu’il a connu une mauvaise première saison en F1. Il affrontait George, que je considère comme un très bon pilote et qui avait réalisé de très belles performances, notamment l’année précédente, en 2024, face à Lewis chez Mercedes."

Pour Norris, c’est précisément le niveau de son coéquipier qui rend les performances d’Antonelli encore plus significatives.Le champion du monde en titre souligne notamment sa capacité à exploiter le potentiel de sa Mercedes, mais aussi à limiter les erreurs dans les moments décisifs.

"Le voir franchir un cap aussi important entre l’année dernière et cette saison, notamment dans sa manière d’optimiser les choses et de comprendre comment piloter la voiture de cette année, mieux que beaucoup d’autres pilotes également..."

"Sa gestion de la pression, le peu d’erreurs qu’il a commises, aussi bien en qualifications qu’en course, et sa régularité pour battre son coéquipier."

C’est sur la comparaison entre les deux pilotes Mercedes que Norris a livré son jugement le plus marquant.

Tout en réaffirmant son estime pour Russell, le Britannique considère qu’Antonelli a évolué à un niveau nettement supérieur tout au long de la saison.

"J’estime beaucoup George et je pense que c’est un très bon pilote, mais Kimi a été deux niveaux au-dessus de George pendant toute la saison."

"Il a fait un travail assez incroyable et je suis sûr que tout le monde s’en rend compte. Je n’ai pas besoin de le dire, je pense que c’est suffisamment évident."