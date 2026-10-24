Verstappen répond aux attaques sur Internet : ’Ils peuvent tous aller se faire foutre !’

Max Verstappen a pris la défense de Chris Lulham, son jeune pilote engagé dans son programme GT3, après les nombreuses attaques dont celui-ci a été victime sur les réseaux sociaux. Le quadruple champion du monde, habitué à recevoir lui-même des messages hostiles, affirme ne pas se laisser affecter par ce genre de comportements. Mais il estime que la situation est différente lorsqu’un pilote encore peu expérimenté se retrouve exposé à une vague de critiques particulièrement virulentes. Interrogé à Austin, le Néerlandais est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à publier un message de soutien inhabituel.

Max Verstappen ne prête généralement que peu d’attention aux critiques et aux insultes publiées à son encontre sur les réseaux sociaux. Le pilote Red Bull, régulièrement au centre de débats passionnés en Formule 1, considère que les attaques personnelles font désormais partie de l’environnement numérique dans lequel évoluent les sportifs de haut niveau.

Mais lorsque ces comportements visent un jeune pilote placé sous sa responsabilité, le Néerlandais adopte une attitude beaucoup plus protectrice. C’est ce qui s’est produit après un incident impliquant Chris Lulham, membre du programme GT de Verstappen.

Âgé de 23 ans, le Britannique est issu de la simulation automobile avant d’effectuer sa transition vers la compétition sur circuit.

Lors d’une course disputée à Portimão, Lulham a été impliqué dans un accrochage avec un concurrent, une manœuvre qui lui a valu une pénalité de passage par la voie des stands. L’incident a ensuite provoqué de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux, certaines dépassant largement le cadre de la critique sportive.

Face à l’ampleur des attaques, Verstappen avait pris la décision inhabituelle de publier un communiqué pour défendre son pilote.

Interrogé sur cet épisode à l’occasion du Grand Prix des États-Unis, Verstappen a d’abord dénoncé le fonctionnement des réseaux sociaux, qui permet selon lui à certains utilisateurs de s’en prendre aux autres sans véritablement assumer leurs propos.

Le quadruple champion du monde estime notamment que l’anonymat favorise les comportements abusifs.

"Vous pouvez simplement créer des comptes de trolls, sans que votre véritable nom ou votre adresse y soient associés."

"Les gens peuvent dire tout ce qu’ils veulent sur Internet."

Verstappen assure toutefois que ces comportements ne l’affectent pas personnellement. Habitué à la pression médiatique et aux critiques depuis son arrivée en Formule 1, le Néerlandais affirme avoir appris à ignorer les commentaires hostiles.

"Personnellement, je m’en fiche."

Et lorsqu’il est lui-même la cible de messages insultants, sa réponse est particulièrement directe.

"Si c’est dirigé contre moi, ils peuvent tous aller se faire foutre."

Le quadruple champion du monde explique que son intervention était motivée par la volonté de protéger un jeune pilote qui découvre encore certaines exigences de la compétition automobile professionnelle.

Contrairement à Verstappen, Lulham ne possède pas des années d’expérience au plus haut niveau pour gérer l’exposition médiatique et les réactions parfois excessives du public.

"Cette fois, c’était dirigé contre l’un de mes pilotes, qui est encore jeune et qui n’est pas habitué à ce genre de pression et d’attention."

"Et quand les gens écrivent ce genre de choses, c’est assez extrême. C’est pour cela que j’ai estimé nécessaire de publier cette déclaration."

Au-delà de sa prise de position publique, le pilote Red Bull a tenu à échanger personnellement avec son jeune protégé. Il lui a notamment conseillé de ne pas accorder trop d’importance aux commentaires publiés sur Internet.

"Je lui en ai parlé et j’ai essayé de faire en sorte qu’il ne lise pas trop ce qui se disait."

"Je connais son caractère et il est plutôt détendu, mais cela reste désagréable."

Concernant l’accrochage survenu à Portimão, Verstappen estime que la réaction du public était totalement disproportionnée par rapport à la gravité de l’incident. Le pilote Red Bull ne conteste pas la responsabilité de son équipe ni la sanction infligée à Lulham. Il reconnaît simplement qu’une erreur a été commise.

"C’était simplement une toute petite erreur de jugement."

La pénalité de passage par la voie des stands constituait, selon lui, une conséquence sportive suffisante.

"Oui, nous avons été pénalisés pour cela, mais ce n’est pas une raison pour le détester."

"Les critiques liées à un incident de course peuvent être légitimes, mais elles ne devraient jamais se transformer en attaques personnelles contre un pilote. Je peux comprendre que les gens voulaient qu’on fasse un bon résultat, mais c’est la course, c’est aussi le jeu quand on partage un baquet. Il ne faut pas insulter quelqu’un pour une erreur."

"Je pensais qu’il était très important de publier cette déclaration."