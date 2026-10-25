Antonelli veut ’gagner’ depuis la pole mais pense que ’ce sera serré’ avec Verstappen
Le pilote Mercedes F1 a impressionné ce samedi à Austin
Andrea Kimi Antonelli a signé la pole position du Grand Prix des Etats-Unis, sa première depuis le GP de Belgique avant la pause estivale. Le pilote Mercedes F1, leader du championnat et qui peut être titré dès demain, s’est montré le plus rapide après un week-end de montée en puissance, et il a confirmé avoir pris la mesure des évolutions apportées par l’équipe depuis il y a deux courses en devançant Max Verstappen et Isack Hadjar pour signer la pole.
L’Italien continue d’impressionner et signe sa septième pole position de la saison à un moment crucial où, même s’il ne scelle pas le titre demain, il pourrait prendre une avance impossible à rattraper pour ses rivaux et ne laisser que George Russell comme seul obstacle à son sacre.
"On a la pole donc on va essayer de gagner demain, mais Max a été très rapide, et il a fait un travail incroyable en qualifications donc ce ne sera pas simple. On essaiera de prendre un bon départ et de mener au premier virage, puis on essaiera d’imprimer le rythme" a déclaré Antonelli.
"Mais ce sera serré. Je suis très heureux de ma qualification aujourd’hui, la Q3 était très difficile avec le vent, il y avait beaucoup de bourrasques, c’était imprévisible mais je suis très content d’avoir réussi à aller chercher la pole position."
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