Aston Martin F1 présente une livrée spéciale spectaculaire pour Las Vegas

Aston Martin F1 et son partenaire CoreWeave ont présenté une livrée spéciale pour le Grand Prix de Las Vegas, qui se tiendra ce week-end. L’équipe explique qu’il s’agit d’une matérialisation artistique de la manière dont les données et la performance se marient, notamment dans le cadre de la Formule 1. En conséquence, les voitures se parent de blanc et de vert pour un rendu plutôt réussi qui devrait convenir aux lumières de la ville.

Ce design sur mesure sera arboré sur les voitures de l’équipe, dans les garages, et l’équipe annonce aussi un casque spécial pour Lance Stroll. CoreWeave est un partenaire d’intégration de l’IA dans la conception et l’exploitation pour l’équipe.

D’après le communiqué, le design de la livrée de Las Vegas "évoque à la fois le mouvement et la compréhension de l’air, rendus possibles par le CoreWeave AI.R Tunnel, ainsi que le flux d’informations qui éclaire les décisions d’ingénierie".

"C’est une représentation visuelle de la relation entre les données, la technologie et la performance, transposant l’histoire de cette collaboration de l’AMR Technology Campus à l’une des scènes mondiales les plus emblématiques de la Formule 1."

Jefferson Slack, directeur général, commerce et marketing d’Aston Martin F1, a salué cette initiative : "Le Grand Prix de Las Vegas nous offre une fantastique opportunité de mettre en valeur la force de notre collaboration avec CoreWeave à travers cette livrée spéciale unique."

"Ce qui rend cette collaboration particulièrement passionnante, c’est le travail qui s’accomplit en coulisses. Qu’il s’agisse d’aider nos ingénieurs à analyser les communications de course en temps quasi réel ou d’identifier de nouvelles pistes dans le développement aérodynamique, nous constatons comment CoreWeave peut transformer notre façon de fonctionner."

"Il ne s’agit pas simplement de la technologie pour la technologie. Il s’agit de donner à nos équipes les outils nécessaires pour remettre en question les idées reçues, découvrir de nouvelles opportunités et continuer à repousser les limites du possible."

Jean English, directrice du marketing, CoreWeave, a aussi apporté son commentaire positif sur cette nouveauté : "La Formule 1 est l’un des environnements les plus exigeants pour la technologie, où les décisions se prennent en quelques secondes et où les fenêtres de développement sont contraintes par la réglementation."

"Notre collaboration avec Aston Martin Aramco consiste à utiliser l’IA pour un apprentissage continu qui transforme les données en informations, les informations en actions, et chaque découverte en nouvelles possibilités, donnant ainsi aux ingénieurs les moyens d’explorer ce qui était auparavant hors de portée."

"Grâce à l’AI Research (AI.R), nous réunissons l’expertise de deux organisations partageant un même engagement : repousser les limites du possible. Du CoreWeave AI.R Tunnel à Silverstone jusqu’aux rues de Las Vegas, cette livrée spéciale est une expression puissante d’une ambition commune."