McLaren F1 se lance dans un ’mini-championnat’ pour reprendre la troisième place

McLaren F1 pourrait terminer la saison par une belle série de résultats malgré une saison pas simple. C’est l’avis du directeur de la compétition, Randy Singh, qui est optimiste avant les trois dernières manches de la saison 2026 de Formule 1, qui débutent ce week-end à Las Vegas et entraîneront ensuite le paddock au Qatar et à Abu Dhabi, sur trois circuits aux caractéristiques très différentes.

L’équipe a concédé la troisième place à Red Bull, qui possède maintenant 17 points d’avance au championnat, et la victoire de Lando Norris au Brésil a permis de ne pas creuser ce déficit, mais l’objectif est bien de retrouver cette place avant la fin de l’année.

"Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que cela se joue jusqu’au bout et en notre faveur. De notre côté, nous abordons cela comme un mini-championnat, donc nous visons simplement à faire de notre mieux à chaque course" a déclaré Singh dans le podcast F1 Nation.

"Je pense que c’est ce qui nous a permis de traverser les deux courses d’Abu Dhabi en 2024 et 2025, il y avait beaucoup de pression. Nous essayons simplement de nous concentrer sur le fait de faire de notre mieux dans chaque domaine, et le résultat suivra de lui-même, espérons-le."

"C’est intéressant parce que, pour être honnête, on n’a pas l’impression d’avoir moins de pression que lors des deux dernières fins de saison. Nous avons aussi trois courses, ce qui est plutôt bien car nous avons amplement le temps d’essayer de récolter autant de points que possible."

"Tout le monde est enthousiaste et nous entrons ensuite directement dans la préparation de Las Vegas. Et cette semaine, tout le monde travaille de manière assez intense pour voir ce que nous pouvons apprendre de la dernière course, à la fois sur le sec et dans des conditions mixtes, et ce que nous pouvons faire pour préparer Vegas. Donc, pleine activité et en avant toute."

Las Vegas n’a jamais souri à McLaren, qui y a connu des accidents, de mauvaises courses, et une double disqualification l’année dernière. Mais Singh est convaincu que cette nouvelle édition est l’occasion d’aller chercher un bon résultat pour la première fois.

"Nous voyons tous cela comme un défi et une grande opportunité pour nous d’aller vraiment chercher un résultat sur un circuit où nous n’avons pas encore obtenu de bon résultat. Et nous l’abordons donc tous avec une sorte de délectation."

"Nous avions de bonnes évolutions sur la voiture au Brésil, donc nous avons encore du travail à faire pour continuer à en tirer le maximum. Nous l’abordons vraiment avec cet état d’esprit d’outsider ’nous n’y avons pas fait une bonne course, mais nous avons une bonne chance d’y obtenir un très bon résultat [cette année]’."

"Les évolutions ont bien fonctionné, on peut aussi le voir avec Oscar [Piastri], qui ne les a eues qu’à partir des EL2 parce que nous avons manqué les EL1 au Brésil. Les deux pilotes ont très rapidement repris le rythme, en particulier Oscar. Je pense que manquer une séance d’EL1 est délicat."

"Nous avions la voiture dans une bonne fenêtre d’exploitation au Brésil. Nous devons essayer de nous assurer de faire la même chose à Vegas. Il fera beaucoup plus froid, je pense, qu’au Brésil. L’adhérence peut être très faible. Les caractéristiques du circuit sont également complètement différentes."

"Nous avons donc beaucoup de travail à faire pour essayer de nous assurer d’être opérationnels dès le départ, et de continuer à optimiser l’ensemble tel qu’il est maintenant. Ce n’est pas facile avec ces voitures."

"Bien que nous ayons ces voitures maintenant depuis la majeure partie de l’année, les évolutions, comme Andrea [Stella] l’a dit auparavant, sont vraiment assez importantes. Elles ont changé la façon dont la voiture se comporte et nous devons en quelque sorte réapprendre une partie de ces choses à chaque fois."