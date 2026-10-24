Antonelli ne veut pas parler de son titre : ’On m’a déjà assez porté la poisse !’

Kimi Antonelli pourrait décrocher son premier titre mondial de Formule 1 dès ce dimanche à Austin, mais le jeune pilote Mercedes préfère ne surtout pas évoquer cette perspective. À 20 ans, l’Italien reconnaît être superstitieux et redoute que les discussions répétées autour de son possible sacre ne finissent par lui porter malheur. Plutôt que de se projeter vers le championnat, il souhaite retrouver le chemin de la victoire après plusieurs courses compliquées. Il se montre également encouragé par les dernières analyses techniques de Mercedes, qui pourraient permettre à l’écurie de mieux exploiter ses récentes évolutions.

La possibilité de devenir champion du monde dès le Grand Prix des États-Unis occupe une place importante dans les conversations du paddock d’Austin. Mais Kimi Antonelli aimerait visiblement que le sujet soit abordé un peu moins souvent.

Le pilote Mercedes dispose d’une première occasion mathématique de décrocher le titre mondial ce dimanche, alors que la saison n’est pas encore terminée. Une situation exceptionnelle pour l’Italien, qui dispute seulement sa deuxième saison en Formule 1 et pourrait déjà rejoindre le cercle des champions du monde.

Pourtant, Antonelli refuse de se laisser entraîner dans les discussions sur un éventuel sacre.

Interrogé par le quotidien italien Corriere della Sera sur le fait de savoir s’il avait pleinement réalisé qu’il pouvait devenir champion du monde dès dimanche, le jeune pilote a immédiatement manifesté son exaspération, non sans humour.

"Encore ?" a-t-il répondu avec un sourire.

Antonelli reconnaît que les nombreuses évocations de son possible titre commencent à lui peser. Non pas parce qu’il serait particulièrement inquiet de la pression sportive, mais parce qu’il possède un côté superstitieux qu’il préfère ne pas ignorer.

"On m’a déjà assez porté la poisse, surtout ces derniers temps. Moi, je n’en parle jamais."

Le pilote Mercedes ne se contente d’ailleurs pas d’éviter le sujet. Il admet avoir développé un petit réflexe lorsqu’on lui rappelle qu’il pourrait devenir champion du monde à Austin.

"Oui, je réagis. Je touche toujours du bois, par précaution."

Et lorsqu’il envisage malgré tout la possibilité d’un sacre, il prend immédiatement soin de ne pas trop s’avancer.

"Ça n’arrivera pas, mais si ça arrive..."

Malgré l’enjeu du week-end, Antonelli assure que son état d’esprit n’est pas fondamentalement différent de celui des précédents Grands Prix. Le jeune Italien ne ressent pas de changement particulier dans l’atmosphère qui l’entoure. Il affirme même aborder l’épreuve américaine avec une motivation renouvelée.

"Non, en réalité, je suis à fond. J’aimerais retrouver le chemin de la victoire. Cela fait un moment."

"Nous avons un peu souffert lors des dernières courses, mais cette fois, je me sens plus confiant."

Cette confiance repose notamment sur les travaux réalisés par Mercedes pour mieux comprendre son dernier ensemble d’évolutions techniques. L’écurie allemande a récemment rencontré des difficultés avec son dernier ensemble d’évolutions, dont le comportement n’a pas immédiatement répondu aux attentes.

Parmi les nouveautés figure un nouvel aileron avant, qu’Antonelli n’avait pu essayer que brièvement lors du Grand Prix de Singapour. Depuis, Mercedes a poursuivi l’analyse des données afin de mieux comprendre le potentiel de ces modifications. Et les premiers enseignements semblent encourageants.

"L’équipe a analysé les données et a constaté certaines choses intéressantes concernant le nouveau package d’évolutions."

L’objectif est d’autant plus important que l’Italien souhaite mettre fin à une série de courses moins satisfaisantes, sans se laisser distraire par les calculs du championnat.

Plutôt que de se projeter vers une éventuelle célébration, il préfère se concentrer sur ce qu’il peut contrôler au volant. Il résume cette approche par une formule qui l’accompagne depuis le début de la saison.

"La devise de cette année, c’est : ’Vivre l’instant présent’."

"Pour y arriver, je dois gagner, prendre les courses les unes après les autres."