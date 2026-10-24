Antonelli félicite Câmara pour son arrivée en F1, Hamilton se réjouit pour le Brésil

L’arrivée de Rafael Câmara chez Haas en 2027 suscite déjà l’enthousiasme de plusieurs pilotes de Formule 1, à commencer par Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes connaît particulièrement bien le jeune Brésilien, avec lequel il a partagé de nombreuses batailles en karting et dans les catégories de promotion. Les deux hommes sont restés amis malgré leur rivalité sportive, et Antonelli estime que Câmara mérite pleinement sa promotion. Lewis Hamilton, de son côté, a surtout exprimé sa joie de voir un nouveau représentant du Brésil accéder à la discipline, un pays auquel il reste profondément attaché depuis l’obtention de sa citoyenneté brésilienne d’honneur.

Rafael Câmara fera ses débuts en Formule 1 en 2027 sous les couleurs de Haas, une promotion qui récompense son parcours au sein de la Ferrari Driver Academy et ses performances en Formule 2 cette saison.

Le jeune Brésilien, engagé dans la lutte pour le titre de F2, retrouvera notamment sur la grille un adversaire qu’il connaît depuis ses premières années en compétition : Kimi Antonelli.

Les deux pilotes ont longtemps évolué dans les mêmes catégories, du karting jusqu’au Championnat d’Europe de Formule Régionale, la FRECA, avant que leurs trajectoires ne les conduisent vers des programmes différents.

Interrogé à Austin sur l’arrivée prochaine de son ancien rival en Formule 1, Antonelli n’a pas caché sa satisfaction.

"Oui, je suis très heureux pour lui. Je pense qu’il le mérite pleinement. C’est un pilote incroyablement rapide, et nous sommes de bons amis."

"Nous avons couru ensemble en karting et jusqu’en FRECA. Cela a donc vraiment été formidable de courir contre lui, et je suis très heureux de le retrouver sur la grille l’année prochaine."

"Bien sûr, il le mérite totalement, évidemment."

La relation entre les deux jeunes pilotes ne se limite pas à leurs anciennes confrontations en piste. Antonelli a expliqué qu’ils avaient conservé des liens étroits et qu’ils continuaient à s’encourager mutuellement malgré leurs engagements dans des championnats différents.

"Je lui ai envoyé un message juste après l’annonce, parce que nous nous soutenons mutuellement."

"Et le voir aussi bien réussir en Formule 2 cette année, en étant évidemment à la lutte pour le championnat, c’est quelque chose qui me fait plaisir."

"Donc oui, je suis heureux pour lui et j’ai hâte de le retrouver sur la grille l’année prochaine."

Lewis Hamilton a également été interrogé sur l’arrivée de Câmara, notamment en raison de son appartenance à la Ferrari Driver Academy et de la relation particulière que le septuple champion du monde entretient avec le Brésil.

Le Britannique a toutefois reconnu ne pas avoir suivi de près les derniers développements concernant le jeune pilote et son recrutement par Haas.

"Pour être tout à fait honnête, je n’en sais pas énormément. Je n’ai pas vraiment suivi ce qui se passait."

"Le Brésil produit des pilotes extraordinaires, et en voilà un autre qui arrive. C’est un endroit que j’aime énormément, et je suis toujours aussi émerveillé et honoré d’avoir pu devenir citoyen brésilien."

Hamilton a profité de cette question pour rappeler combien le Grand Prix de São Paulo occupe une place particulière dans son calendrier.

"C’est l’une des courses que j’attends avec le plus d’impatience. J’aimerais que ce Grand Prix arrive encore plus vite."

Son enthousiasme est tel qu’il souhaiterait même voir la Formule 1 organiser davantage de courses dans le pays.

"J’aimerais que nous puissions y courir davantage."

"Et oui, je pense que ce sera formidable de voir davantage de drapeaux brésiliens sur la grille avec Rafa."