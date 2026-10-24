Russell reconnaît sa défaite face à Antonelli : ’Je n’ai pas été à la hauteur’

George Russell est désormais résigné à voir Kimi Antonelli remporter le championnat du monde de Formule 1 2026. Alors que son coéquipier Mercedes dispose de 102 points d’avance avant le Grand Prix des États-Unis et pourrait être sacré dès dimanche à Austin, le Britannique a livré une analyse particulièrement lucide de sa saison. S’il reconnaît avoir été pénalisé par plusieurs problèmes de fiabilité et des circonstances défavorables, Russell refuse de tout mettre sur le compte de la malchance. Il admet que ses propres performances n’ont pas toujours été à la hauteur de celles d’Antonelli, notamment en début de championnat.

La lutte pour le titre mondial semble désormais toucher à sa conclusion chez Mercedes. À six Grands Prix de la fin de la saison, Kimi Antonelli possède une avance considérable sur George Russell et pourrait décrocher sa première couronne mondiale dès ce week-end sur le Circuit des Amériques.

Pour Russell, cette situation est d’autant plus difficile à accepter qu’il avait réussi à relancer ses espoirs au milieu de la saison, après un début de championnat compliqué. Le Britannique a connu plusieurs revers techniques qui lui ont coûté de précieux points, mais il estime que ces difficultés ne suffisent pas à expliquer son retard au classement.

Interrogé à Austin, Russell a reconnu que son état d’esprit avait considérablement évolué au fil des courses.

"Concernant ma mentalité cette saison, ma perception du championnat a connu des hauts et des bas."

Russell reconnaît que les premières courses de la saison ont mis en évidence certaines faiblesses dans son pilotage.

Alors qu’Antonelli s’imposait progressivement comme la référence de Mercedes, le Britannique cherchait à comprendre pourquoi il ne parvenait pas à obtenir le même niveau de performance.

Une situation qui l’a profondément préoccupé.

"Au début de l’année, lorsque j’avais un gros déficit de points, ce qui m’empêchait de dormir, c’était mon manque de performance et le fait de me demander : ’Comment vais-je améliorer mes performances ? De quoi ai-je besoin de la part de la voiture ?’"

"’De quoi la voiture a-t-elle besoin de ma part en matière de pilotage ?’, plutôt que de me demander si j’étais peut-être en train de laisser passer ma chance."

Ses efforts ont fini par porter leurs fruits au cours de la saison, tandis qu’Antonelli rencontrait à son tour certaines difficultés. Le Britannique est ainsi parvenu à réduire considérablement l’écart au championnat, relançant temporairement ses ambitions de titre.

De 70 à 25 points de retard, avant un nouvel effondrement

Russell rappelle qu’il avait réussi à revenir dans la lutte après avoir accusé un retard important sur son coéquipier. À un moment de la saison, l’écart atteignait 70 points, mais il avait été ramené à seulement 25 unités après le Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone.

Une remontée qui lui avait permis de croire à nouveau en ses chances de devenir champion du monde.

"Je suis revenu de 70 points de retard à seulement 25 points après Silverstone, puis l’écart s’est de nouveau creusé."

Mais cette dynamique positive n’a pas duré. Les difficultés rencontrées à Bakou ont constitué un nouveau tournant dans la lutte pour le championnat, avant qu’un autre revers ne vienne compromettre davantage les ambitions du Britannique.

"Il y a eu Bakou, et cela m’a semblé être un coup assez dur pour mes chances. Puis, bien sûr, une semaine plus tard, vous prenez encore un coup, avec en plus du sel sur la plaie à cause de la pénalité sur la grille à Singapour."

Pendant ce temps, Antonelli a continué à accumuler les points, creusant progressivement un écart devenu particulièrement difficile à combler. À Austin, l’Italien dispose désormais de 102 points d’avance et d’une première possibilité mathématique de décrocher le titre.

"Je ne suis pas amer"

Malgré la perspective de voir son coéquipier être sacré dès le Grand Prix des États-Unis, Russell assure ne pas éprouver de ressentiment. Le Britannique considère simplement que les circonstances de cette saison ne lui ont pas été favorables, sans chercher à présenter la malchance comme l’unique responsable de son échec.

"Cette saison, ce n’était tout simplement pas écrit. Je n’en suis pas amer."

"Je regarderai les domaines dans lesquels j’aurais pu faire mieux et dans lesquels j’aurais dû faire mieux, plutôt que les choses qui échappaient à mon contrôle et qui ont joué contre moi."

Le constat du Britannique est particulièrement sévère envers lui-même.

"Même si j’ai subi beaucoup de malchance, il y a eu tout autant de performances de ma part qui n’ont pas été à la hauteur de ce dont je me sais capable."

"C’est la réalité."