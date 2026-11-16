Comment Mercedes F1 a motivé les employés déçus de ne pas gagner

Le directeur technique de Mercedes F1, James Allison, a révélé comment il a motivé plusieurs centaines de membres de l’équipe qui étaient arrivés après 2021 et n’avaient jamais connu la joie des titres mondiaux. Il est revenu dans le podcast NU Silver Arrows Radio Show sur un des discours qu’il a tenus, et quel était son argument pour leur expliquer que le titre mondial serait important pour eux.

Mercedes a remporté huit titres consécutifs des constructeurs entre 2014 et 2021, et pendant les années difficiles de l’ère de l’effet de sol, il raconte que les employés arrivés après étaient parfois frustrés, et qu’il fallait changer ce ressenti.

"J’avais le sentiment que les quelque 400 personnes qui avaient rejoint l’équipe après 2021, la dernière fois que nous avions gagné auparavant, s’apitoient un peu sur leur sort, ayant rejoint ce qu’elles pensaient être une machine à gagner imbattable, pour finalement découvrir qu’elles étaient arrivées au mauvais moment" a expliqué le Britannique.

Il raconte ce qu’il a dit à ses employés qui n’avaient jamais eu de titre à l’usine pour que la motivation reste : "Vous n’êtes pas malchanceux, vous êtes les personnes les plus chanceuses de cette usine, parce que nous allons gagner à nouveau."

"Et vous savez que lorsque nous le ferons, vous aurez été là du début à la fin. Ce n’est pas le championnat de quelqu’un d’autre auquel vous vous êtes greffés, vous l’avez construit. Et vous pourrez toujours le considérer comme le vôtre. C’est votre fête."

Allison a indiqué que ce groupe était depuis passé à "quelque chose comme plus de 600 » personnes, et il estime que le titre signifie encore plus pour elles en conséquence. Ces personnes savent que ce championnat est quelque chose pour lequel elles ont été là depuis le début et qu’elles se sont approprié. Et c’est un sentiment particulièrement fort."

L’ingénieur a aussi tenu à souligner à quel point ce succès est dû au personnel qui ne se rend jamais sur les courses. Il a rappelé que Mercedes compte environ 2000 personnes entre sa base châssis de Brackley et son usine moteurs de Brixworth.

"Environ 8 % de l’équipe assure la partie déplacements, et l’immense majorité de ce qui rend tout cela possible, ce qui génère le temps au tour et livre tout ce matériel afin que le fer de lance de notre équipe puisse réellement l’utiliser, se trouve ici, à l’usine."