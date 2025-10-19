Lindblad remplacera Verstappen lors des essais libres 1 du Grand Prix du Mexique

Le jeune protégé de Red Bull, Arvid Lindblad, prendra la place de Max Verstappen lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique de Formule 1.

L’information a été confirmée à Austin par le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull pour le sport automobile. Le pilote de Formule 2 prend ainsi le relais d’Ayumu Iwasa qui avait déjà remplacé Verstappen lors de la première séance libre du Grand Prix de Bahreïn.

Lindblad avait fait ses débuts officiels en en Libres 1 à Silverstone, en pilotant la Red Bull de Yuki Tsunoda devant son public. Lindblad a déjà sa super-licence, grâce à sa victoire dans le championnat de Formula Regional Oceania (anciennement Toyota Racing Series) en février dernier.

Iwasa devrait également participer à la première séance d’essais libres au Mexique. Le Japonais prendra le volant de la Racing Bulls de Liam Lawson. Lawson devra céder sa monoplace à une autre reprise encore en cette fin de saison.