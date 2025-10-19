’Les nerfs lâchent’ chez McLaren, la situation devient délicate pour Norris et Piastri

Le retour en force de Max Verstappen en fin de saison s’est intensifié à Austin, où les deux pilotes McLaren sont sortis de piste dès le premier tour du sprint, offrant à Red Bull un avantage psychologique crucial avant le Grand Prix de dimanche.

Lando Norris et Oscar Piastri ont été éliminés au premier virage après une réaction en chaîne impliquant Nico Hülkenberg et Fernando Alonso. Les directeurs de McLaren, Zak Brown et Andrea Stella, ont d’abord accusé le pilote Sauber, le qualifiant d’amateur, mais sont ensuite revenus sur leurs critiques.

"Les McLaren ont peut-être oublié qu’il y avait d’autres voitures en course," a déclaré Hülkenberg. "Je suis heureux d’entendre que Zak a retiré ses critiques à mon égard. On dirait que cela commence à craquer psychologiquement de leur côté. Les nerfs lâchent !"

Mark Webber, le manager de Piastri, leader du championnat, a acquiescé, décrivant l’incident comme "un accident de départ classique".

"Alonso était à l’intérieur, Nico a réagi pour éviter la collision, et Oscar s’est positionné pour dépasser Lando à l’intérieur," a expliqué Webber. "Il était devant les autres, il avait donc le droit de faire ça. Pour moi, il n’y a pas de coupable principal."

Ce double abandon a conclu une journée sprint compliquée pour McLaren, Verstappen dominant les débats en qualifications tandis que Piastri peinait à trouver le rythme tout le week-end.

"Norris est en bonne position," a observé Timo Glock, ancien pilote de F1 et consultant de Sky Deutschland, après les qualifications. "Mais la question est : que se passe-t-il avec Oscar Piastri ? L’écart entre les deux McLaren est soudainement si grand."

"Il est constamment trop lent tout au long du tour – soit il ne sent pas les pneus et la voiture, soit c’est une question de mentalité. Celui qui en profite, c’est Max Verstappen. On dirait que les choses tournent mal chez McLaren."

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a reconnu que la dynamique du titre était en train de changer.

"La situation devient délicate," a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la situation de McLaren. "Max se rapproche de plus en plus."

"À un moment donné, McLaren devra prendre une décision concernant son pilote numéro 1."

L’ambassadeur d’Aston Martin, Pedro de la Rosa, a déclaré que l’état d’esprit du quadruple champion du monde était désormais un facteur majeur qui pèse sur McLaren.

"Max n’a rien à perdre. Il n’y a rien de mieux que de se projeter mentalement et de recommencer à voir la carotte. Il reste encore beaucoup de points à gagner, et la tendance est à la remontée."

Zak Brown, le PDG de McLaren, admet que la situation devient délicate pour son équipe.

"Ce Max est infatigable."

"Je m’efforce donc de m’assurer qu’il ne s’immisce pas davantage dans le jeu, car notre objectif est de terminer premier et deuxième au championnat des pilotes, de donner à nos pilotes les mêmes chances de départager les premiers et les seconds. Ce que nous ne voulons surtout pas, c’est que Max vienne nous gâcher la fête."

De son côté, Andrea Stella a aussi admis que McLaren était encore plus consciente du potentiel de Verstappen pour le reste de la saison.

"Je m’attendais à un écart plus faible ici, voire aucun, donc il faut analyser les faits et les chiffres. Objectivement, nous n’avons pas forcément maximisé les performances disponibles à cause du crash de nos F1 en Sprint."

"Mais nous devons être prêts, en tant qu’équipe et en tant que pilotes, à ce que Max et Red Bull soient compétitifs et, peut-être, à ce qu’ils soient les voitures les plus rapides lors de chacune des courses restantes. Cela se complique assurément !"