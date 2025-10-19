Hülkenberg vise des points, Bortoleto a encore ’des choses à apprendre’ à Austin

Nico Hülkenberg a connu une journée décevante à Austin ce samedi, puisqu’il s’élançait quatrième du Sprint mais a été pris dans l’accident du départ. Le pilote Sauber F1 n’a pas réussi à reproduire sa performance en qualifications avec une élimination en Q2.

"Le Sprint était pratiquement terminé après l’incident dans le premier virage, ce qui était frustrant car cela a compromis toute la course et mis fin à nos chances d’obtenir un bon résultat final" a noté Hülkenberg après la qualification..

"C’était bien de pouvoir remonter directement dans la voiture l’après-midi pour se remettre les idées en place, oublier cet incident et se concentrer sur les qualifications. C’est un circuit incroyable à piloter, et dans l’ensemble, les qualifications se sont bien passées."

"Malheureusement, le dernier tour n’a pas été aussi parfait qu’il aurait dû l’être. J’ai eu un peu de mal dans le dernier secteur, où j’ai été pris dans des rafales de vent, ce qui m’a finalement fait perdre du temps. Demain, nous partirons en 11e position, ce qui signifie que nous sommes proches des points sur un circuit où les dépassements sont possibles."

Gabriel Bortoleto n’a pas franchi la Q1, et il reconnait qu’il est difficile pour lui d’enchainer les qualifs et les courses dans un même week-end sans avoir assez de performance pour viser un bon résultat : "Pour être honnête, le week-end a été un peu difficile jusqu’à présent."

"J’ai eu du mal à trouver le rythme, en particulier dans le dernier secteur, car je n’avais pas la même confiance dans la voiture que lors des précédentes épreuves. Les premier et deuxième secteurs semblaient prometteurs, mais je n’ai pas réussi à tout mettre en place."

"Nous avons apporté quelques modifications à la voiture avant les qualifications, et j’ai eu l’impression que les choses s’amélioraient, mais je pense que j’avais juste besoin de quelques tours supplémentaires pour vraiment pousser à fond et tenter ma chance en Q2."

"C’est un nouveau circuit pour moi, et j’ai l’impression qu’il me reste encore des choses à apprendre, donc je n’ai pas pu tirer le maximum ce samedi. Nous allons en tirer les leçons et voir comment maximiser nos chances de nous améliorer lors de la course."