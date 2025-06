Lindblad ’ne sait pas quel est le plan’ pour lui cette saison

Arvid Lindblad a obtenu une dérogation pour avoir sa Superlicence à l’âge de 17 ans seulement. Red Bull en a fait la demande, certainement pour pouvoir le tester en Essais Libres dès cette saison et l’évaluer en tant que candidat potentiel chez Racing Bulls pour l’année prochaine.

"Je suis très reconnaissant et très fier d’avoir obtenu la Superlicence et d’avoir l’opportunité de participer aux séances de Formule 1. Je ne sais pas si cela se produira ou non" a déclaré Lindblad, qui ne sait pas s’il remplacera Verstappen en cas de sanction.

’’Je dois en parler à Red Bull, mais je suis heureux de pouvoir le faire. Je ne sais pas, vous devrez leur parler. Je n’ai pas été impliqué dans ces conversations" poursuit-il, avant de confirmer que la demande était largement antérieure au risque de suspension de Verstappen.

"La Superlicence a été demandée en février. Je pense donc qu’il s’agit davantage d’une coïncidence. Elle a en quelque sorte été approuvée à un moment où Max est un peu à la limite avec les points. Mais je ne sais pas quel serait le plan si quelque chose devait arriver."

Souvent appelé "le nouveau Verstappen", le Britannique préfère ne pas y penser : "C’est difficile de faire des comparaisons. Je veux dire que je suis encore beaucoup plus jeune que Max. C’est bien d’avoir une comparaison avec un quadruple champion du monde, mais je pense qu’il est difficile de nous comparer."

"Je ne sais pas vraiment comment répondre à votre question pour être honnête. Je suis juste très concentré sur le fait de faire de mon mieux, de conduire vite et de me battre dur. Et peut-être que de ce côté-là, on peut dire qu’il y a des similitudes, mais je pense que tous les pilotes sont comme ça."

Selon lui, le grand nombre de jeunes pilotes talentueux en F1 est un argument qui pourrait l’aider à atteindre la catégorie reine rapidement : "C’est bon pour un pilote de Formule 2 parce que les équipes de F1 sont conscientes que le niveau de la Formule 2 est élevé en ce moment. C’est aussi parce que ces débutants arrivent et font de bonnes performances."

"Cela montre que la F2 est à un niveau élevé en ce moment. C’est donc évidemment un bonus pour tous les pilotes qui réalisent de bonnes performances en F2. Je suppose que c’est un indicateur que nous sommes également très bons si l’on se base sur les performances actuelles des pilotes de l’année dernière. Donc oui, de ce point de vue, c’est positif et cela pourrait ouvrir plus de portes."

Mais il ne fait aucun plan sur la comète pour le moment : "Mais au final, c’est un bonus, mais cela ne veut rien dire si je ne suis pas performant. Je me concentre donc sur le fait d’essayer de faire du bon travail en F2 cette année et de continuer à faire de bonnes courses, ce qui me donnera les meilleures chances d’être en Formule 1 l’année prochaine."

Helmut Marko a précisé ce qui est attendu de Lindblad, puisqu’il sera la doublure d’Ayumu Isawa en tant que réserviste. Le conseiller de Red Bull se félicite d’un programme jeunes pilotes florissant : "Isack Hadjar est la preuve que notre programme junior fonctionne."

"Maintenant, avec Lindblad, nous avons à nouveau quelqu’un en interne qui est très fort mentalement. Nous avons à nouveau deux pilotes de réserve - jusqu’à présent, nous n’avions qu’Ayumu Iwasa, mais il a également des courses au Japon qui se chevauchent avec le calendrier de la Formule 1."