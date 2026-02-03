Les pilotes Haas F1 sont pessimistes au sujet des dépassements pour 2026

Les pilotes Haas F1 ne se sont pas montrés très optimistes quant aux dépassements pour la saison 2026, alors que les monoplaces sont faites pour offrir des opportunités de dépassement sur davantage de zones sur les circuits.

Esteban Ocon a expliqué avoir ressenti une grosse perte d’appui aérodynamique quand il suivait d’autres voitures, alors que les ailerons jouent un rôle plus important que sur les monoplaces précédentes dans la création de l’appui.

"J’ai suivi quelques voitures" a déclaré Ocon. "Il semble que l’on perde beaucoup d’appui à l’avant, peut-être un peu plus qu’avant, mais nous devons voir. Et le mode dépassement, oui, je l’ai essayé."

"Je ne veux pas tirer de conclusions trop hâtives sur son fonctionnement, car il est évident qu’il doit être ajusté, optimisé, etc. pour fonctionner de manière parfaite. Mais pour l’instant, il semble difficile de dépasser. C’est ma première impression, mais j’espère que cela deviendra plus facile."

Son coéquipier, Oliver Bearman, débutera sa deuxième saison en Formule 1, et il rejoint pour le moment les premières impressions du Français, estimant que les perturbations aéro sont importantes. Mais il réserve encore son jugement en attendant de tester en conditions de course.

"En termes de suivi, de dépassement et tout le reste, je n’ai pas vraiment eu de sensation particulière, bien sûr, ce n’est pas une priorité" a commenté le jeune Britannique. "J’ai réussi à faire quelques tours parmi d’autres voitures."

"Je dois dire que c’était un peu plus difficile à suivre, étant donné le nombre relativement faible de tours que j’ai effectués. L’équilibre a beaucoup changé par rapport à l’air pur, ce qui semblait un peu plus marqué que sur la génération précédente de voitures. Mais encore une fois, nous n’en sommes qu’au début."

"Non, je n’ai pas vraiment pu utiliser le mode dépassement, mais j’ai quand même pu l’essayer dans des conditions normales. Nous devons évidemment voir la différence en termes de refroidissement et tout le reste. J’ai donc pu l’essayer, mais je n’ai pas pu l’utiliser pour dépasser quelqu’un, si vous voyez ce que je veux dire."

Live Twitch ce soir à 20h30 ! La Formule 1 est revenue, et c’est donc fort logiquement le retour de GRAND PRIX !

On se retrouve ce soir pour un premier débriefing des tests de Barcelone. Et si vous avez des questions sur les règles 2026, on y répondra ! Rendez-vous sur https://www.twitch.tv/nextgenauto.