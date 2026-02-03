Williams F1 a présenté la livrée 2026 qui décorera ses FW48

L’équipe Williams Racing a levé le voile sur sa nouvelle livrée pour la saison 2026 de F1, qui décorera la FW48. Nouveau règlement technique, moteur Mercedes de nouvelle génération, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre sous l’impulsion de James Vowles.

Après une saison 2024 de transition, 2025 a mis en lumière les progrès de l’équipe. Ce processus a donné espoir pour l’avenir de l’équipe, mais tout cela a été refroidi avec l’absence notable de l’équipe lors des premiers tests de Barcelone.

Une absence qui inquiète autant qu’elle intrigue. Avec James Vowles aux commandes, épaulé par Pat Fry à la technique, Williams a fait le pari de sacrifier du temps de piste pour finaliser une conception plus audacieuse.

Au final, Williams voudra commencer l’année 2026 en montrant qu’elle n’est plus une écurie de fond de grille, mais une structure capable de jouer régulièrement les points, voire plus, grâce à l’intégration optimale du nouveau moteur Mercedes.

Un statut de partenaire privilégié pour le moteur 2026

Alors que le sport entre dans une nouvelle ère en 2026, Williams conserve ses liens avec Mercedes. Pour Williams, l’enjeu est de ne plus être un simple client, mais d’avoir une intégration châssis-moteur aussi poussée que celle de l’écurie d’usine, afin d’éviter les compromis aérodynamiques des années précédentes.

Du côté des cockpits, on trouve de la stabilité, puisque nous verrons Alex Albon dans un des deux baquets, et le Thaïlandais disputera sa cinquième année dans le team. Dans le garage à côté, Carlos Sainz abordera sa deuxième année au sein de Williams.

Avec ce duo, Williams dispose sans doute de l’un des line-ups les plus solides et homogènes de la grille. L’objectif est clair : profiter de la moindre opportunité offerte par le nouveau règlement pour replacer l’un des noms les plus prestigieux de la F1 sur le devant de la scène.

Une identité visuelle renouvelée mais une FW48 absente

Parmi les autres changements visibles, on trouve l’identité visuelle de la livrée. Comme chaque saison, on voit des changements sur la manière dont les couleurs sont appliquées ainsi que sur les motifs, mais le bleu reste évidemment au centre de la décoration.

On avait vu une livrée blanche et bleue avec un camouflage qui était censée rouler à Barcelone, mais celle-ci restera dans l’histoire comme une décoration uniquement virtuelle, puisqu’elle ne sera pas utilisée à Bahreïn.

Cependant, les visuels que nous avons pu voir de cette livrée ne montrent pas la FW48, que l’on découvrira en piste la semaine prochaine lors des essais de Bahreïn. Après avoir raté trois jours de roulage en Espagne, ce sera un véritable contre-la-montre pour Williams.

James Vowles n’a pas caché que le début de saison pourrait être intense suite à l’absence aux tests de Barcelone, mais il a assuré que la FW48 serait une voiture réussie, et possiblement la plus pointue des créations récentes de Grove.

Mais le bleu et le blanc sont bien au centre de la décoration, qui reprend sur la majeure partie de la carrosserie un bleu similaire à la voiture de l’an dernier. En revanche, un bleu ciel fait son apparition sur les pontons à la suite de l’arrivée de Barclay’s comme sponsor de l’équipe. Et la pile Duracell garde sa place sur la cheminée.

En revanche, la partie avant en est très proche, et malgré la vidéo (voir ci-dessous) publiée par l’équipe, on voit bien qu’aucun détail n’est montré concernant les formes, le plancher ou le diffuseur ou pire encore, les suspensions qui ne possèdent même pas toutes les pièces réelles. Nul doute que toutes les surprises sont conservées pour Bahreïn.

"La saison 2026 marque la prochaine étape dans le retour au sommet de l’écurie Atlassian Williams F1 Team, alors que nous entrons dans une nouvelle ère pour ce sport, et nous sommes impatients de commencer la saison à venir" a déclaré James Vowles, le directeur.

"Nous disposons d’un excellent effectif de pilotes, de nouveaux partenaires fantastiques, d’une base de fans toujours plus nombreuse, et nous voulons poursuivre sur la lancée du succès que nous avons connu l’année dernière, mais nous ne sommes pas naïfs quant au défi qui nous attend."

"Personne ne sait vraiment ce qui va se passer lors de la première course, mais nous avons hâte de le découvrir et espérons que nos fans apprécieront de nous encourager avec cette superbe nouvelle livrée."

Retrouvez les photos HD de la présentation de la livrée de la Williams F1 FW48 en cliquant ici.

Live Twitch ce soir à 20h30 ! La Formule 1 est revenue, et c’est donc fort logiquement le retour de GRAND PRIX !

On se retrouve ce soir pour un premier débriefing des tests de Barcelone. Et si vous avez des questions sur les règles 2026, on y répondra ! Rendez-vous sur https://www.twitch.tv/nextgenauto.