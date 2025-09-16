Les négociations sur le contrat de Russell patinent toujours

La confirmation par Mercedes F1 de son duo pour 2026 est retardée par les négociations en cours avec George Russell.

Bien qu’il soit presque certain que Russell continuera aux côtés d’Andrea Kimi Antonelli – après l’échec de Toto Wolff à convaincre Max Verstappen – l’annonce n’a pas encore été faite.

Malgré la saison irrégulière d’Antonelli, le retard serait surtout lié au contrat de Russell.

Le différend porte sur le salaire, la durée du contrat et les obligations des sponsors, rien de moins. S’il est difficile de spéculer sur certains de ces points, Wolff avait tout de même indiqué préférer un contrat de style 1+1 (un an plus un an en option) pour ses pilotes.

Russell préférerait deux ans ferme. Et il a aussi indiqué que les engagements avec les médias et les sponsors sont un point de friction majeur.

"L’équipe sait que pour un certain temps passé avec un sponsor, elle reçoit une certaine somme d’argent, mais personne ne peut prédire si un évènement me ralentira d’un millième ou d’un dixième."

"J’arrive le jeudi matin avec un événement sponsor, un autre le vendredi soir, un autre le samedi soir. Il y a des interviews tout le week-end, des activités avec les partenaires le dimanche. Parler ne me rend pas plus rapide, ça me demande de l’énergie."

"Je ne me repose pas, je ne m’entraîne pas, je ne suis pas dans le simulateur – tout le temps que je pourrais passer à être plus rapide."

Rosberg confirmait, affirmant que Mercedes exige davantage de ses pilotes à cet égard que beaucoup d’autres équipes. Il a même ajouté que c’est l’une des raisons pour lesquelles Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour Ferrari.

Russell ne veut cependant pas paniquer.

"Nous trouverons un terrain d’entente avec Toto," dit-il.

"Mais il faut que nous abordions tous ce nouveau règlement avec la seule performance en vue car c’est la grande chance pour l’équipe de repartir à zéro, avec une bonne F1, un bon moteur, un duo de pilotes qui ne pense qu’au pilotage... ou en tout cas plus qu’aujourd’hui."