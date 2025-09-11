’C’est horrible de négocier avec Wolff’ : Rosberg comprend que Russell fasse attendre Mercedes F1
L’une des raisons pour lesquelles Hamilton est parti ?
Nico Rosberg pense que George Russell est heureux de pouvoir inverser la situation dans ses négociations avec Mercedes F1, alors que Toto Wolff l’avait laissé patienter lorsqu’il discutait avec Max Verstappen et essayait de faire venir le quadruple champion du monde.
Mais maintenant, il semble que ce soit le pilote qui temporise, car il souhaite un contrat pluriannuel que refuse de lui accorder l’Autrichien. Selon le champion du monde 2016, c’est pour ça que Russell cherche à attendre avant de confirmer sa prolongation.
"C’est horrible de négocier avec Toto" a déclaré Rosberg. "Et il disparaît simplement de la surface de la Terre quand tu essaies d’obtenir de meilleures conditions. Il disparaît, et ne te laisse même pas le loisir de lui parler. C’est affreux. J’ai beaucoup souffert. Mais maintenant, c’est George qui applique le scénario inverse avec Toto."
"C’est comme s’il se battait avec ses propres armes. George apparemment n’est juste pas satisfait de quelques clauses de son contrat. George est pilote junior chez Mercedes, donc il ne pourra certainement pas toucher le salaire de Lando Norris, loin de là, et George estime que Lando est à son niveau."
"George, en tous cas, peut piloter au niveau de Lando et peut gagner des courses et des championnats s’il a la voiture. Donc bien sûr, il ressent un peu que ce n’est pas totalement juste, que je sois si loin du salaire de Lando. Et puis il y a aussi des contraintes comme les journées promotionnelles."
"De nos jours, ces équipes ont tellement de sponsors, qui demandent tellement, qui paient tellement, et la seule façon pour une équipe de rendre service à un sponsor est, bien sûr, par un espace logo, qui est limité. Et ils veulent du temps avec le pilote. Ils veulent que leurs clients puissent rencontrer George Russell, donc ils utilisent énormément les pilotes."
"Et c’est vraiment… enfin, je ne suis pas censé dire que c’est douloureux pour nous, parce que tout le monde qui regarde va dire ‘tais-toi, tu gagnes tellement d’argent, tout ce que tu as à faire c’est aller à un événement sponsor, serrer quelques mains, prendre des photos, et tu dis que c’est douloureux’, mais ça l’est vraiment."
"C’est très douloureux. Donc George aussi là-dedans, va essayer de réduire, et combien c’est, le nombre peut monter jusqu’à genre 60 jours ou quelque chose, 60 sur 356 jours."
"C’est beaucoup de jours. Et certains de ces 60 jours sont divisés en demi-journées. Donc ça peut devenir en réalité comme 80 jours. C’est beaucoup, quand tout ce qu’on veut faire c’est aller au Nordschleife et faire des courses en GT3."
Selon Rosberg, c’est une des raisons pour lesquelles Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour Ferrari, car la Scuderia n’est pas aussi exigeante que Mercedes sur le plan des journées promotionnelles.
"C’est l’une des raisons qui ont poussé Lewis à rejoindre Ferrari. Parce que Ferrari n’utilise pas ses pilotes pour les journées sponsorisées. La marque est tellement forte qu’elle n’a pas besoin d’offrir beaucoup de temps à ses sponsors avec les pilotes."
"J’ai entendu dire qu’à l’époque de [Sebastian] Vettel, celui-ci devait consacrer 10 jours à cette activité, et c’était tout. Et c’est vraiment quelque chose que l’on apprécie énormément, surtout à la fin de sa carrière, et cela a également motivé Lewis à rejoindre Ferrari. Cela a joué un rôle dans sa décision."
