Ocon révèle que sa relation avec Bearman est ’meilleure’ qu’avec tous ses autres équipiers

Esteban Ocon a révélé que son transfert chez Haas F1 lui avait offert l’environnement qu’il recherchait après son départ d’Alpine. Le Français estime que cet environnement a contribué à renforcer ses liens avec son coéquipier Ollie Bearman, donnant naissance à l’un des partenariats les plus solides du plateau.

Bien que cela ait été intimidant au début, Ocon est désormais parfaitement intégré à l’équipe et il a expliqué comment Haas l’avait aidé à trouver un sentiment de stabilité dans le monde fou de la F1.

"Je me sens très à l’aise dans cette équipe" a déclaré Ocon. "Ils vont vraiment dans la bonne direction. Tout le monde fait de son mieux et il y a vraiment un esprit de compétition. Je me sens donc vraiment chez moi."

"L’ambiance est très bonne. Entre Ollie et moi aussi, nous nous entendons vraiment très bien. Nous avons récemment participé à un événement partenaire et avons roulé ensemble pendant deux heures et demie."

"Nous avons donc eu de bonnes discussions sur beaucoup de choses, pas seulement sur la course. C’est agréable d’avoir un environnement aussi sain. Cela nous aide à rester sur la bonne voie et à parler d’une seule voix pour essayer de contribuer au développement futur."

Le Français a découvert un nouvel équipier avec lequel il s’amuse lors des événements de promotion pour les partenaires de Haas, et il est heureux de bien s’entendre avec un Oliver Bearman amusant.

"Nous partageons un peu la même passion. Sauf que c’est un peu un hooligan ! À Goodwood, nous avions lancé un défi : qui ramènerait le pneu slick le plus usé après la course ? Il a trouvé le moyen de déjouer l’ordinateur de la boîte de vitesses... je n’aurais jamais eu le courage de faire une chose pareille !"

Ocon est heureux de travailler avec cet équipier, et avec d’autres membres de l’équipe, saluant l’unité qui lie sa nouvelle équipe cette année : "Avec Ollie, j’ai probablement la meilleure relation parmi tous les coéquipiers que j’ai eus."

"Nous nous entendons vraiment très bien, et c’est agréable d’avoir une telle ambiance au sein de l’équipe et sur la piste. Avec le chef d’équipe aussi, car parfois, celui-ci peut être assez déconnecté de ce qui se passe dans la salle d’ingénierie. Nous sommes tous unis, ce qui est une bonne chose."