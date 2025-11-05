La F1 crée un ticket spécial pour tous les Grands Prix de la saison 2026

Après près de dix ans de collaboration, la Formule 1 et Heineken ont annoncé ce mercredi une extension et une expansion de leur partenariat mondial, scellé pour la première fois en 2016. Un engagement renouvelé qui vise à renforcer la présence de la marque néerlandaise sur et autour des Grands Prix, tout en élargissant le spectre d’initiatives dédiées aux fans.

Depuis son arrivée dans le paddock, Heineken s’est imposé comme un acteur phare de l’expérience Grand Prix grâce à de nombreuses activations sur les circuits autour du sans alcool : opérations événementielles, bars éphémères, hospitalités haut de gamme, sans oublier une forte présence visuelle. Un rôle central qui sera encore amplifié dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel.

À partir de 2026, la Fan Zone F1 présentée par Heineken 0.0 gagnera en importance avec de nouvelles installations physiques et une identité renforcée sur chaque week-end de course. Par ailleurs, la marque premium obtiendra les droits de naming de trois Grands Prix par saison, confirmant davantage son statut de partenaire majeur du championnat.

Heineken lancera également la campagne internationale “Heineken Star Fans”, destinée à mettre en lumière les supporters les plus passionnés. Celle-ci prendra la forme d’une série de contenus en ligne et d’événements récompensant les fans ainsi que de concours exclusifs.

Une première mondiale : le Season Ticket

Pièce maîtresse du dispositif, Heineken dévoile le premier Season Ticket au monde en F1. Cet objet unique, façonné en fibre de carbone et équipé de rivets de précision, offrira à un heureux détenteur, accompagné d’un invité, l’accès à tous les Grands Prix du calendrier, avec transport et hébergement inclus.

Heineken veut à travers cette initiative favoriser non seulement la découverte du spectacle en piste mais aussi la création de liens entre fans du monde entier. Le premier détenteur de ce pass inédit est Brandon Burgess, connu pour avoir captivé l’attention des fans et des médias grâce à son défi : assister à chaque course de la saison 2025 avec un budget réduit de 25000 euros au total, tout en conservant son emploi à temps plein.

L’année suivante, un nouveau fan pourra tenter de remporter ce précieux sésame via la plateforme F1 Unlocked. Reste à savoir si ce Season Ticket pourra aussi être disponible à la vente plus tard pour les fans les plus fortunés !

Toujours plus d’engagement responsable

La marque néerlandaise continuera d’utiliser la plateforme mondiale de la F1 pour promouvoir un message de consommation responsable et mettre en avant Heineken 0.0, sa bière premium sans alcool. Elle poursuivra également ses activations classiques : visibilité en bord de piste, hospitalité au Paddock Club et produits co-brandés pendant chaque saison.

Le président-directeur général de la F1, Stefano Domenicali, s’est félicité de la prolongation de cet engagement à long terme.

"Depuis près d’une décennie, Heineken se tient aux côtés de la Formule 1 avec une passion commune pour offrir une expérience et un spectacle inégalés à nos fans. Je souhaite remercier la famille Heineken, Dolf van den Brink et son équipe, pour leur soutien continu et je suis ravi que notre partenariat apporte encore plus d’excitation aux spectateurs, sur les circuits comme en dehors, pour de nombreuses années."

"Dans le sport automobile, l’innovation fait partie de notre ADN, et je suis ravi qu’Heineken continue de repousser les limites de l’engagement des fans et de les rapprocher encore plus de l’action."