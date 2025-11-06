Hadjar se dit ’surpris’ par sa vitesse en qualifications

Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar ne cache pas sa satisfaction... et sa surprise. Le jeune Français, promu chez Racing Bulls après avoir décroché la deuxième place du championnat de F2 l’an dernier, estime que son rythme en qualifications constitue l’élément le plus inattendu de sa saison 2025.

Le début d’année avait pourtant viré au cauchemar : victime d’un tête-à-queue lors du tour de formation à Melbourne, Hadjar avait été éliminé avant même le départ de son tout premier Grand Prix. Mais le pilote tricolore s’est rapidement repris, enchaînant des performances solides jusqu’à décrocher un premier podium aux Pays-Bas en août.

Interrogé sur ce qui avait le plus dépassé ses attentes cette saison, il explique : "mon rythme sur un tour."

"Sur le plan de la vitesse pure en qualifications, j’ai été plus compétitif que ce que je pensais."

Associé à Liam Lawson pour la quasi-totalité du championnat, à part les deux premières courses, Hadjar mène clairement la comparaison en rythme pur, avec un avantage de 13 à 5 face au Néo-Zélandais lors des séances qualificatives.

Le Français révèle également qu’il a volontairement adopté une approche plus audacieuse pour maximiser sa performance.

"En même temps, je n’ai aucun regret, parce que j’ai décidé d’adopter une approche spécifique. J’aime prendre des risques et je sais que quand ça marche, ça rapporte beaucoup."

"Mais d’un autre côté, quand ça ne paie pas, ça peut être vraiment brutal et frustrant. Mais jusqu’ici, nous sommes satisfaits."

De quoi convaincre Laurent Mekies et le Dr Helmut Marko de le promouvoir chez Red Bull Racing en 2026 ? C’est fort probable !