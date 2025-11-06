McLaren F1 a mis fin aux rumeurs de favoritisme mais la pression a grandi

Le PDG de McLaren, Zak Brown, et le directeur d’équipe Andrea Stella, ont mis hier une pression directe sur leurs pilotes en refusant de trancher entre l’un des deux pour le championnat.

Lando Norris et Oscar Piastri, séparés pour un point, devront donc se battre au mieux l’un contre l’autre tout en repoussant la remontée de Max Verstappen. Et tant pis si cela coûte le titre pilotes à McLaren (à lire ici) selon Brown et Stella !

Avec des affirmations aussi claires, les rumeurs grandissantes selon lesquelles l’écurie favoriserait Lando Norris dans la lutte pour le titre au détriment de son équipier Oscar Piastri, en difficulté actuellement, sont balayées.

Martin Brundle, consultant de Sky F1, a approuvé "une décision très sportive mais qui peut coûter cher", insistant sur le fait que l’idée de favoritisme "n’avait aucun sens."

"Je vous assure que l’équipe ne va pas dépenser 400 millions de dollars par an, embaucher 1 500 employés et essayer de rendre l’une des voitures légèrement plus lente. Toutes les personnes impliquées dans la voiture d’Oscar s’attendent à ce qu’il rebondisse. Sa première moitié de saison a été incroyable, on n’oublie pas comme ça comment faire."

Gerhard Berger, ancien pilote de F1 a également pris la défense de Piastri, déclarant au Corriere dello Sport : "Il y a des hauts et des bas."

"Lorsque vous avez deux coéquipiers de calibre similaire, la pression est forte, et ce serait la même chose pour Verstappen s’il y avait un autre Max."

Mais tout le monde n’est pas aussi patient. Un autre ancien pilote de F1, le Brésilien Christian Fittipaldi, a averti que la mauvaise passe de Piastri devait prendre fin immédiatement.

"Si Piastri ne sort pas du trou dans lequel il est tombé à Bakou, il n’en sortira jamais. Ses résultats - cinquième, sixième - ne sont pas viables alors que les autres gagnent. À Interlagos, c’est Lando qui bénéficiera des meilleures conditions."

De son côté, Ralf Schumacher affirme que Piastri pourrait déjà être dans le viseur... d’Aston Martin F1.

"Les rumeurs dans le paddock sont claires : Aston Martin cherche activement à changer, peut-être pour 2026 ou 2027. L’un des candidats est Oscar Piastri. Je peux affirmer avec une quasi-certitude que ces discussions ont déjà lieu."

Peter Hardenacke, commentateur de Sky Deutschland associé à Schumacher sur les Grands Prix, a aussi confirmé que la tension montait en coulisses, laissant entendre que Piastri et son manager Mark Webber pourraient déjà explorer d’autres options.

"Je ne pense pas avoir vu Webber sans son téléphone une seule fois pendant tout le week-end au Mexique. J’ai le sentiment que lui et Piastri lorgnent sur le marché des pilotes. C’est une situation difficile."