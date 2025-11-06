Météo F1 - GP du Brésil : Des averses et un casse-tête en prévision pour les pilotes

Ce week-end au Grand Prix du Brésil, les pilotes de F1 devront composer avec une météo changeante et parfois capricieuse.

Vendredi s’annonce majoritairement nuageux, avec un risque d’averses et d’orages en soirée. Il n’y aura qu’une seule Libre, qui peut s’avérer cruciale en termes de réglages si elle se déroule bien sur le sec. En effet, les prévisions sont encore très changeantes pour cette journée. De quoi peut-être perturber les qualifications pour le Sprint s’il y a des averses plus tôt que prévu.

Samedi sera le jour le plus délicat : une masse d’air très instable apportera de fortes rafales et une probabilité élevée de pluie, pouvant perturber le Sprint et les qualifications.

Dimanche, la situation devrait s’améliorer : plus frais, le ciel restera chargé le matin, avant de laisser place à des conditions plus clémentes pour la course, avec seulement un faible risque d’averses. Mais au Brésil tout peut changer rapidement en bord de mer et une course très perturbée par la pluie n’est pas à exclure.

VENDREDI 7 NOVEMBRE – LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Partiellement à principalement nuageux, mais probablement sec le matin. Peut devenir instable l’après-midi avec une probabilité d’averses augmentant progressivement, éventuellement orageuses en soirée. Vent faible du nord-ouest apportant des averses depuis les collines. Faible confiance dans les prévisions.

Libre : 25 °C // Qualifications sprint : 28 °C

Température maximale prévue : 28 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Probabilité de pluie : 60 %

SAMEDI 8 NOVEMBRE – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : Masse d’air très instable avec un risque élevé d’averses, éventuellement orageuses le matin, diminuant légèrement l’après-midi. Vent fort prévu de secteur ouest avec des rafales pouvant atteindre 75 km/h.

Sprint : 24 °C // Q : 26 °C

Température maximale prévue : 27 °C

Température minimale prévue : 21 °C

Probabilité de pluie : 90 %

DIMANCHE 9 NOVEMBRE – COURSE

Conditions : Plus frais que les jours précédents. D’abord très nuageux avec un risque faible à modéré de pluie légère jusqu’à midi. Le temps s’éclaircira pour la course avec seulement un faible risque d’averses légères. Vent faible du sud-est.

Départ de la course : 18 °C

Température maximale prévue : 19 °C

Température minimale prévue : 13 °C

Risque de pluie : 30 %