Vers des Grands Prix à deux arrêts obligatoires ? La F1 ouvre le débat

La Formule 1 s’apprête à discuter d’une mesure qui pourrait profondément modifier le déroulement stratégique des courses : l’instauration d’un minimum de deux arrêts obligatoires par Grand Prix.

Ces dernières saisons, la diversité stratégique en course s’est considérablement réduite, les équipes privilégiant presque systématiquement la stratégie à un seul arrêt, jugée la plus sûre et la plus efficace dans la majorité des cas.

Face à cette tendance, plusieurs initiatives ont déjà été prises afin de redonner de la variété aux stratégies, notamment par l’augmentation de la limite de vitesse dans la voie des stands sur certains circuits, censée réduire le temps perdu lors des arrêts au stand et inciter les équipes à en effectuer davantage.

Mais la Commission F1 pourrait aller plus loin encore, en étudiant la possibilité d’imposer deux arrêts obligatoires par course. Dans ce scénario, les pilotes seraient contraints d’utiliser les trois composés de pneus slick disponibles (tendre, médium et dur) au cours d’un Grand Prix.

Une autre piste évoquée, en complément ou pour rester sur deux composés, serait de limiter la distance parcourue avec chaque train de pneus à 45% de la distance totale de la course, afin d’éviter que les équipes n’étirent les relais au maximum pour contourner la règle.

Cette idée ne sort pas de nulle part. La Formule 1 a déjà expérimenté des solutions similaires dans des contextes spécifiques : le Grand Prix de Monaco 2025, par exemple, a été soumis à une règle imposant deux arrêts minimum. Cette décision a été prise après le GP de Monaco 2024, où la neutralisation dès le premier tour avait permis à l’ensemble du peloton de changer de pneus sous drapeau rouge, rendant la suite de la course quasiment dépourvue d’arrêts au stand et donc de suspense stratégique.

On se souvient également du Grand Prix du Qatar en 2023, où la FIA avait limité la durée maximale des relais pour des raisons de sécurité liées à l’intégrité des pneus, ce qui avait déjà conduit à une course artificiellement orientée vers plusieurs passages par les stands.

Si cette proposition venait à être adoptée, elle marquerait un tournant important dans la gestion des courses, en réintroduisant un facteur stratégique fort au cœur des Grands Prix. Cependant, une telle mesure pourrait aussi réduire la flexibilité tactique des équipes et uniformiser les approches, un paradoxe que les décideurs devront trancher.