’Une F1 faite en papier’ : Verstappen révèle qu’il lève parfois le pied dans sa Red Bull

Max Verstappen ne cache plus sa lassitude face aux problèmes techniques qui continuent de perturber sa saison chez Red Bull. À Monza, le quadruple champion du monde a expliqué que les défaillances répétées de la RB22 l’ont parfois conduit à lever volontairement le pied lorsqu’il ne jouait que des positions mineures. Entre pièces qui cassent, problèmes de comportement sur les bosses et pertes aérodynamiques potentiellement dangereuses, le Néerlandais semble désormais avoir accepté que ses priorités se déplacent progressivement vers 2027.

Le message radio lancé par Max Verstappen à Monza, qualifiant ironiquement sa monoplace de "faite en papier" n’était manifestement pas qu’une simple boutade. Après les qualifications, le pilote Red Bull a expliqué que les problèmes techniques rencontrés cette saison avaient atteint un niveau particulièrement frustrant.

"Parfois, nous avons des composants sur la voiture qui cassent ou qui restent bloqués. J’ai déjà eu cette sensation à plusieurs reprises cette saison."

À cela s’ajoute un comportement devenu particulièrement difficile à gérer sur les irrégularités du tracé. La RB22 ne parvient plus à absorber correctement les bosses, ce qui pénalise directement le rythme de Verstappen.

"La voiture ne gère plus bien les bosses et je rebondis partout sur la piste. Avec cela, nous perdons tout simplement du temps au tour."

Pour le quadruple champion du monde, cette difficulté n’est toutefois pas apparue à Monza. Red Bull cherche depuis longtemps à comprendre et résoudre le problème. Verstappen estime d’ailleurs avoir lui-même identifié, au moins dans les grandes lignes, l’origine de cette faiblesse, sans pour autant disposer des moyens techniques nécessaires pour y remédier.

"Je sais plus ou moins où se situe le problème, mais je ne suis pas l’ingénieur capable de le résoudre. Moi-même, je travaille là-dessus depuis des années, parce que nous souffrons de ce problème depuis longtemps."

Quand Verstappen préfère ne plus prendre de risques

Ces difficultés s’ajoutent à une saison déjà marquée par les problèmes rencontrés avec le système d’aileron "Macarena" de Red Bull et par plusieurs autres soucis mécaniques. Face à cette accumulation, Verstappen reconnaît que son approche a évolué lorsque l’enjeu sportif est limité.

"Cette saison, il y a déjà eu plusieurs occasions où j’ai délibérément levé le pied."

Le Néerlandais ne voit en effet aucun intérêt à prendre des risques inconsidérés lorsqu’il se bat pour une position relativement modeste.

"Si vous vous battez pour la septième place, je ne vais pas conduire comme un fou."

Le problème rencontré à Monza ne constituait pas, selon lui, un danger direct. Mais Verstappen rappelle que certaines casses vécues plus tôt dans la saison pouvaient, elles, avoir des conséquences bien plus sérieuses.

"Si vous perdez soudainement de l’aérodynamique, c’est très dangereux."

Alors que Verstappen est désormais pratiquement écarté de la lutte pour le titre, cette accumulation de problèmes semble avoir progressivement transformé sa frustration en forme de résignation.

"Quelque chose arrive chaque week-end. Cela ne me surprend même plus. Je ne me bats pas pour le titre de toute façon."

Dans ce contexte, un journaliste néerlandais a même plaisanté en suggérant que Pierre Waché, directeur technique de Red Bull, pourrait être rebaptisé "Papier Waché" en référence à la "voiture en papier" évoquée par Verstappen. La remarque a fait rire le quadruple champion du monde, qui a toutefois refusé de reprendre le jeu de mots.

"Je ne vais pas l’utiliser celui-là, sinon je risque d’avoir des problèmes !"

Verstappen a surtout tenu à défendre son directeur technique, refusant de faire porter la responsabilité des problèmes actuels sur une seule personne.

"Ce n’est pas non plus un cas où vous pouvez mettre cela sur le compte d’une seule personne. Le problème existait aussi quand Adrian Newey était là. C’est une très grande équipe."

Red Bull commence déjà à regarder vers 2027

La situation sportive actuelle conduit naturellement Red Bull à concentrer davantage ses efforts sur sa prochaine monoplace. Interrogé sur d’éventuelles nouvelles évolutions prévues pour la RB22, Verstappen a confirmé qu’il restait encore quelques nouveautés, sans toutefois s’attendre à une transformation majeure.

"Il va y avoir autre chose, mais pas beaucoup. L’objectif est désormais largement tourné vers les enseignements à tirer de cette saison afin de préparer au mieux le projet 2027."

Pour autant, Verstappen refuse d’abandonner complètement l’idée de remporter au moins un Grand Prix cette année. Depuis 2016, le Néerlandais a toujours remporté au moins une course chaque saison, une série qui est désormais directement menacée.

"Je ne dirai jamais que je ne gagnerai pas de course cette année. S’il y a une chance, je tenterai de la saisir. Mais dans la situation actuelle, cette chance n’est pas très grande."

Le calendrier 2027 pourrait également offrir à Verstappen une autre occasion de se faire plaisir en dehors de la Formule 1. Me Néerlandais souhaite toujours participer aux 24 Heures du Nürburgring en 2027, même si la compatibilité avec son calendrier de Formule 1 reste à déterminer.

Interrogé sur cette possibilité, Verstappen a reconnu que les dates seraient déterminantes, tout en confirmant son envie de multiplier les expériences en compétition.

"Je ne sais pas encore à cause des calendriers, celui de la F1 n’est pas encore annoncé, mais bien sûr, je veux participer au plus grand nombre de courses possible."

Un éventuel duel avec Valentino Rossi, qui avait également été évoqué autour de cette épreuve, semble toutefois beaucoup plus incertain. BMW a confirmé que l’Italien ne terminera pas cette année son processus d’obtention du permis nécessaire pour rouler sur la Nordschleife, son emploi du temps ne lui ayant pas permis de le faire.

"C’est dommage ! Je vais essayer de le motiver," conclut Verstappen.