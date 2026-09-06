De la Cinquecento à la F40 : Hamilton raconte son attachement à l’héritage de Ferrari

L’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari ne se résumait pas à un changement de couleur ou à un nouveau chapitre de sa carrière en Formule 1. Depuis ses premiers pas avec la Scuderia, le Britannique cherche aussi à s’approprier l’univers qui entoure la marque italienne, son histoire et ses symboles. De la combinaison rouge aux voitures de route mythiques, Hamilton entend prolonger cette relation au-delà des circuits, avec une attention particulière portée à une automobile qui a marqué son enfance : la Ferrari F40, avec laquelle il a fait une arrivée spectaculaire jeudi à Monza.

Interrogé sur l’importance, pour lui, d’embrasser l’héritage de Ferrari au-delà de la compétition automobile, Hamilton a expliqué à quel point cette immersion représentait une expérience particulière.

"Pour moi, personnellement, je prends cela très au sérieux. C’est une expérience phénoménale d’être au cœur de cette marque, de voir comment elle transcende le sport et comment elle a touché des gens partout dans le monde, avec cette couleur, ce logo et ces voitures emblématiques."

Le pilote Ferrari a également raconté une anecdote révélatrice de la place occupée par les modèles mythiques de la marque dans son imaginaire. Après avoir conduit une F40 au Japon, Hamilton avait montré des images de cette expérience à l’un des membres haut placés de Ferrari, qui lui avait suggéré une nouvelle possibilité pour l’année suivante.

"J’ai montré à l’un des membres haut placés la F40 que j’avais conduite au Japon, et il m’a dit : ’Oh, peut-être que l’année prochaine tu pourrais utiliser une Luce (la nouvelle Ferrari 100% électrique, ndlr)’, et je me suis dit : ’Ce n’est pas la même chose que la F40’."

Au-delà du modèle lui-même, c’est le dessin des anciennes Ferrari qui continue de fasciner Hamilton.

"Je pense qu’il y a quelque chose dans les courbes et les lignes nostalgiques et emblématiques qu’ils utilisaient à l’époque pour construire ces voitures. Il n’y a tout simplement rien de comparable."

Le Britannique cite également d’autres modèles mythiques de Ferrari, tout en expliquant pourquoi la F40 conserve une place particulière dans son esprit.

"Évidemment, il y a la F80, qui est plutôt géniale, ou la F50, mais pour moi, je me souviens simplement que lorsque j’étais enfant, j’avais toutes ces voitures alignées et la voiture rouge, la F40, c’était celle-là que j’admirais."

"Mais c’était tellement loin de mes pensées que je n’aurais jamais imaginé avoir un jour la possibilité d’en acquérir une."

Hamilton considère désormais sa présence chez Ferrari comme une expérience qui dépasse largement le simple fait de piloter une monoplace rouge lors des week-ends de Grand Prix. L’univers de la marque lui offre également un espace pour exprimer sa créativité.

"Je pense qu’arriver sur les week-ends de course, faire la course et porter du rouge, c’est une chose, mais en dehors du sport, il y a tellement plus à faire avec la mode."

"J’adore être créatif et imaginer des concepts que la plupart des gens ne proposent pas, du moins au sein de mon équipe."

Le septuple champion du monde a ensuite replongé dans un souvenir beaucoup plus ancien, datant de ses années de karting. Une anecdote qui permet de mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts. Hamilton se souvient notamment d’une arrivée sur un circuit alors qu’il disputait encore des compétitions de karting. Avec son père, il avait loué une petite Fiat Cinquecento pour rejoindre le circuit depuis l’aéroport.

"Je repense aussi à l’époque où je faisais du karting et je me souviens être arrivé sur le circuit dans une Cinquecento, une très vieille Cinquecento de location que mon père et moi avions louée pour aller de l’aéroport au circuit."

"Et Nico (Rosberg) arrivait avec son père dans une Lamborghini Diablo, une Diablo jaune."

"Je me souviens que nous avions essayé de le suivre dans cette Cinquecento et que lui et son père nous avaient simplement distancés."

"Et je me suis dit : ’C’est le truc le plus dingue qui soit. C’était tellement cool’."

"Alors, vous savez, quand je repense à cela aujourd’hui, je me dis que je suis maintenant capable d’arriver dans cette voiture géniale, la F40, et je n’ai vu personne avec une Cinquecento derrière moi, mais c’est vraiment, vraiment spécial."

Une image pensée comme un hommage

Pour Hamilton, ces apparitions ne sont jamais le fruit du hasard. Le pilote britannique explique qu’il cherche à construire une image qui rende hommage à Ferrari et à son histoire, tout en sachant que certains de ces moments sont éphémères.

Il rappelle notamment que la première image réalisée avec Ferrari avait été pensée selon son propre concept.

"L’image que nous avions, celle que nous avions imaginée pour la première photo que nous avions réalisée chez Ferrari à mon arrivée en 2025, la première année, c’était mon concept, ma création. La F40, la maison d’Enzo, ce costume noir, cette pose."

"Et c’était la même chose ce week-end. J’avais cette idée : ’Je veux arriver dans ce style, avec ce costume, de cette manière’, pour rendre hommage à ce sport, mais aussi simplement profiter de ce moment parce qu’il ne se reproduira jamais."