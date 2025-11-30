Les candidats au titre mondial pensent-ils avoir réussi leur saison ?

Oscar Piastri a connu une saison en dents de scie cette année, avec un très bon début, et une descente aux enfers après l’été, qui l’a vu se crasher deux fois à Bakou. Mais le pilote McLaren F1 ne tire pas un bilan trop mauvais de sa saison, estimant qu’il va boucler sa meilleure en Formule 1.

Son bon week-end de Losail est un soulagement pour Piastri, qui pourrait finalement ne pas rester sur une mauvaise note pour cette fin de saison, malgré des difficultés récentes.

"Je pense que dans l’ensemble, oui, ça a été ma meilleure saison, et de loin. Je ne dirais peut-être pas que les quatre dernières courses ont été les meilleures, mais je pense que quand on regarde la situation dans son ensemble, ça a été une très bonne saison jusqu’à présent" a déclaré Piastri.

"Donc oui, c’est agréable d’être de retour en forme ce week-end également. J’ai l’impression que c’est la saison la plus complète que j’ai connue. Il est clair qu’il y a encore une marge de progression, ce qui est parfois frustrant, mais aussi encourageant. Donc oui, je pense que ça a été une bonne saison, mais il reste encore deux courses à disputer."

S’il devait définir les pires moments de sa saison, l’Australien pense que la tournée nord-américaine a été compliquée : "Je pense qu’il y a eu certaines courses, plus récemment évidemment, où les choses n’ont tout simplement pas fonctionné."

"À Austin et au Mexique en particulier, j’avais encore des occasions de m’améliorer en tant que pilote, tant au niveau de mon style de conduite que de ma capacité à m’adapter à différentes conditions et aux différents besoins de la voiture. Donc, pour être honnête, je pense que c’est vraiment tout."

"Je pense que pendant environ 90 % de la saison, ce que j’ai fait a très bien fonctionné, et je pense que ce week-end en a été un exemple. Mais il y a eu certains moments au cours de l’année où j’ai réalisé qu’il y avait encore des choses à améliorer et des moyens de m’améliorer."

Interrogé sur le même sujet, Lando Norris a expliqué avoir lui aussi connu des moments de déception dans sa saison : "D’une certaine manière, c’est similaire, mais différentes parties de la saison ont été bonnes et mauvaises."

"Disons que la partie la plus importante de la saison, les deux derniers mois, a probablement été marquée par certains de mes meilleurs tours en qualifications, mes meilleures courses quand j’en avais le plus besoin, ce qui est une bonne chose."

"Mais j’ai certainement commis ma part d’erreurs et/ou j’ai dû m’habituer à la voiture de cette année, qui est clairement bien meilleure que celle de l’année dernière, mais cela n’a pas été sans difficultés."

"Je l’ai expliqué au cours du premier tiers de la saison également. Donc oui, il y a eu des moments, je ne dirais pas beaucoup, mais il y a eu des moments où j’aurais aimé, comme à Montréal, avoir pris une décision différente."

"Mais je pense que dans l’ensemble, entre nous deux en tant que pilotes, nous nous sommes beaucoup poussés l’un l’autre. Nous avons fait du très bon travail en tant qu’équipe. Il y a encore des domaines à améliorer. Mais sinon, oui, ça a certainement été ma meilleure saison, surtout ces deux derniers mois, mais il en reste encore deux."

Max Verstappen a lui aussi connu un creux dans sa saison, en milieu d’année avec quelques courses difficiles. Celui qui a dit récemment avoir regretté son coup de sang face à George Russell en Espagne admet que le niveau de performance global n’a pas été celui qu’il espérait.

"J’ai connu quelques bonnes saisons. Mais je pense qu’après chaque saison, on essaie toujours d’analyser ce qu’on peut améliorer ou développer. En général, avec l’expérience, je pense qu’on devient un peu plus complet" a déclaré Verstappen. "Je pense que c’est normal depuis ma première saison jusqu’à aujourd’hui."

"On vieillit un peu, et avec un peu de chance, on devient aussi un peu plus sage parfois. Et oui, je pense que cette saison, c’est parfois un peu difficile à juger, car pendant la première moitié de la saison, on semblait parfois un peu perdus et on a eu des courses qui ont été très, très difficiles pour nous."

"Mais dans la plupart des cas, je pense qu’on a toujours tiré le meilleur parti de ce qu’on avait. Bien sûr, après certains week-ends, nous avons réalisé que nous avions fait quelque chose de mal, que ce soit au niveau des réglages ou de la voiture en général, mais nous avons quand même tiré le maximum de ce que nous avions dans cette course."

"C’est quelque chose de très positif. Je suis content. Après la pause estivale, et surtout après Zandvoort, quand vous avez plus de 100 points de retard, vous réalisez qu’il n’y a plus de lutte pour le championnat. Et pourtant, nous sommes toujours dans la course, ce qui est plutôt sympa."

"Mais j’espérais être un peu plus compétitif sur l’ensemble de la saison, surtout maintenant que j’en ai vraiment besoin. Mais je suis content. Je ne serai jamais entièrement satisfait de moi-même. Je ne pense pas qu’on devrait l’être. On cherche donc toujours à s’améliorer. Mais à ce stade de ma carrière, les améliorations possibles sont très marginales."

Verstappen a aussi été interrogé sur ses propos sur Norris et sur le fait qu’avec la McLaren entre ses mains il aurait été champion du monde depuis longtemps. Le Britannique avait répondu que le pilote Red Bull ne pouvait pas le savoir, ce qui a fait sourire le Néerlandais, invité à s’expliquer.

"Je ne fais que présenter les faits. Je le sais par expérience. Quand on se bat pour son premier titre mondial, on ressent naturellement un peu plus de pression que les années suivantes."

"C’est un peu plus compliqué pour Lando ce week-end. Oscar est de nouveau en forme, je pense, et cela s’est vu en Q3. Lando a toujours une avance confortable, même sur Oscar, donc c’est difficile à prévoir."

Zak Brown a prédit que Verstappen attaquerait à fond au premier virage, précisément parce qu’il a beaucoup moins à perdre que les pilotes McLaren.

"Oui, surtout comparé à Lando," confirme Verstappen. "Je pense qu’il le sait aussi. Mais d’un autre côté, ça ne m’inquiète pas trop. Je vais simplement faire de mon mieux. S’il y a une opportunité, alors bien sûr, je la saisirai. Mais en même temps, il ne faut pas non plus faire de folies, car ça ne sert à rien."