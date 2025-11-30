Le détail technique qui pourrait sauver la place de Tsunoda chez Red Bull

Alors que Red Bull s’apprête à lever le voile la semaine prochaine sur la composition de ses équipes en Formule 1 pour 2026, les spéculations repartent de plus belle dans le paddock.

Jusqu’ici, la majorité des observateurs s’attendaient à voir Isack Hadjar passer de Racing Bulls vers Red Bull Racing pour épauler Max Verstappen, laissant Yuki Tsunoda et Liam Lawson se battre pour le dernier baquet disponible chez Racing Bulls tandis qu’Arvid Lindblad semblait promis à des débuts en F1 au sein de l’équipe sœur.

Mais un nouveau jeu d’équilibriste semble se dessiner en coulisses. Le week-end de Losail a mis un coup de projecteur sur la situation, notamment après la performance en qualification particulièrement solide de Tsunoda, qui a relancé les discussions sur son avenir. Certains analystes s’interrogent sur un éventuel changement d’atmosphère dans le clan Red Bull, comme si les décisions étaient déjà connues en interne et que la pression avait subitement disparu chez certains pilotes.

Les principaux protagonistes suggèrent d’ailleurs que leur futur est largement scellé. Hadjar se montre confiant quant à une présence sur la grille en 2026, tandis que Tsunoda laisse entendre qu’il est au courant de son sort et que celui-ci n’est pas très éloigné des attentes générales. Cette assurance collective, partagée depuis plusieurs semaines en interne, alimente un sentiment que tout pourrait déjà être figé.

Pourtant, une nouvelle donne pourrait rebattre les cartes : Honda. Malgré la transition imminente du constructeur vers Aston Martin en tant que partenaire moteur officiel, Honda conserverait une forme d’influence dans l’organisation Red Bull. Et cette influence pourrait jouer un rôle déterminant dans la conservation de Tsunoda au sein de l’écosystème, avec un baquet chez Racing Bulls.

L’enjeu n’est pas seulement sportif, mais aussi technique. Le programme d’essais privés nommé "Testing of Previous Cars" (TPC), crucial pour préparer les jeunes pilotes, repose chez Red Bull sur des monoplaces équipées de moteurs Honda pour deux ans au moins encore. Or, si Arvid Lindblad, annoncé comme un futur titulaire à plus ou moins brève échéance, n’est finalement pas jugé prêt après une saison de Formule 2 décevante, il aura impérativement besoin de roulage en 2026. Sans les moteurs Honda, ce programme de développement serait compromis.

Red Bull se retrouverait donc dans l’obligation d’entretenir un partenariat technique avec Honda pour assurer ce kilométrage. Et dans cette équation politique autant que logistique, le maintien de Tsunoda, pilote historiquement soutenu par Honda, constituerait une solution naturelle, voire indispensable, afin de conserver ce précieux accès.

Au final, alors que le puzzle semblait simple, l’équilibre entre progression des jeunes talents, enjeux industriels et subtilités contractuelles pourrait aboutir à une configuration 2026 bien différente de ce que beaucoup imaginaient. Et la décision, attendue dans les prochains jours, pourrait donc réserver une bonne surprise pour le Japonais, aidé par le fait que Lindblad n’a pas vraiment progressé ces dernières semaines...

La réponse est attendue à partir de "lundi ou mardi, au pire mercredi" selon le Dr Marko.

"Quoi qu’il arrive, Yuki sera remplacé par Arvid durant les EL1 à Abu Dhabi, pour satisfaire aux règles de la F1 sur les jeunes pilotes. Mais la décision sera déjà prise."