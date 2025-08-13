Les arguments en défaveur des F1 2026 ’tombent dans l’oubli’

Les critiques des pilotes sur les F1 2026 après les avoir testées en simulateur n’inquiètent pas Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1. James Vowles a récemment déclaré que les pilotes Williams n’avaient plus vraiment de craintes après plusieurs sessions virtuelles au volant des voitures de l’an prochain.

Selon le PDG de la Formule 1, interrogé récemment par The Race dans un podcast, les commentaires des équipes sont stratégiques pour essayer de faire changer des choses, mais cela n’est pas une réalité inquiétante et les voitures seront utilisables sans trop de problèmes.

"La réponse est absolument négative. Nous ne devons pas oublier qu’il existe deux approches concernant les nouvelles réglementations. L’une est tactique, et les équipes jouent ce jeu, ce qui donne lieu à certains commentaires et points de vue. Elles ont un objectif qui n’est pas vraiment celui auquel nous croyons, et qui les pousse à faire certains commentaires" note Domenicali.

"La seconde est que les choses sont encore en pleine évolution. Je me souviens que la discussion que nous avons eue avec la FIA, les équipes et les pilotes au début de l’année est aujourd’hui totalement différente."

"Ainsi, avant même que la nouvelle réglementation n’entre en vigueur, les choses évoluent dans la bonne direction. Et alors qu’au début, j’entendais sans cesse ’lever le pied et rouler en roue libre, lever le pied et rouler en roue libre’, aujourd’hui, cet argument est presque tombé dans l’oubli."

"Il subsiste peut-être dans deux ou trois situations, mais je suis convaincu qu’il existe une relation entre les équipes et la FIA, car ce sont elles qui, en fin de compte, doivent s’assurer que cet ajustement du règlement sera résolu."

Cependant, la Formule 1 se tient prête en cas de problème et fera ce qu’il faut pour les corriger : "L’état d’esprit à adopter est d’être ouvert pour comprendre ce qui se passe. Aujourd’hui, il existe tellement de théories que tout est possible."

"La bonne chose à faire est, avant tout, de ne pas réagir de manière excessive, car notre expérience en F1 nous a montré qu’il y a parfois eu une approche trop prudente et que les choses ont évolué différemment. Je dirais donc qu’il faut attendre de voir où nous en sommes. Et s’il est nécessaire d’apporter des ajustements, nous n’avons pas à le faire immédiatement."

"Il faut attendre un peu pour être sûr de bien comprendre de quoi nous parlons. Il se peut que certaines équipes ou certains constructeurs réfléchissent déjà à la manière de faire évoluer le développement de la voiture en tirant parti des nouvelles réglementations."

"L’approche sera donc toujours celle de la curiosité. La première course de l’année suscitera une attention incroyable... mais il est juste de dire qu’il faut laisser le temps nécessaire et mener les discussions appropriées avec la FIA et les équipes, afin de voir s’il y a des éléments importants qui nous échappent."

L’Italien se félicite des opportunités techniques quasiment illimitées qui accompagnent cette révolution réglementaire : "C’est une opportunité énorme. Il y a tellement de nouveautés que c’est un tout nouveau monde à découvrir."

"Et nous pourrions avoir de bonnes surprises, car il ne s’agit pas seulement des groupes motopropulseurs, ni seulement de la gestion de l’énergie. Cela concerne également le fait que les voitures seront différentes."

"La façon dont vous gérez cela, la façon dont vous êtes capable de régler la voiture pour ne pas détruire les pneus, il y a tellement de choses que nous allons apprendre l’année prochaine. Je suis presque sûr que si nous prenons deux photos, l’une lors de la première course à Melbourne et l’autre lors de la dernière course à Abu Dhabi, nous verrons deux mondes différents."