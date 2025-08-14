Gasly ’sait des choses qu’on ne peut pas dire’ sur la malédiction du 2e baquet Red Bull

En observant les difficultés de son ancien coéquipier Yuki Tsunoda chez Red Bull Racing, Pierre Gasly affirme savoir ce qui se passe, mais il ne peut simplement pas le dire.

Six ans après les difficultés de Gasly chez Red Bull, qui l’a renvoyé après 12 courses chez Toro Rosso, Tsunoda est la dernière recrue en date à trouver la vie chez Red Bull plus difficile que prévu.

Le Français avait eu un accident lors des essais de pré-saison et s’est retrouvé sur la défensive par la suite, en proie aux critiques publiques du conseiller sportif de Red Bull, Helmut Marko.

Pour Gasly, ces 12 courses aux côtés de Verstappen ont été difficiles. Malgré neuf points, il n’a pas réussi à rejoindre son coéquipier sur le podium.

Suite au départ de Daniel Ricciardo, il est devenu le premier pilote sur une liste de cinq à ne pas avoir réussi à suivre Verstappen. Le dernier en date est donc Tsunoda.

Il a pris le volant de la deuxième RB21 au Grand Prix du Japon, remplaçant Liam Lawson. La carrière du Néo-Zélandais chez Red Bull n’a duré que deux courses !

Tsunoda n’a marqué que sept points en 12 courses avec l’équipe de Milton Keynes, tandis que son coéquipier Verstappen en a marqué 151 sur la même période.

Le pilote japonais se bat donc pour son avenir en F1. Red Bull lui a garanti le reste de la saison, mais s’il ne garde pas son baquet pour l’année prochaine, il pourrait bien devoir mettre un terme à sa carrière en F1.

Gasly, très ami avec Tsunoda après leur passage en commun chez AlphTauri, affirme savoir, mais ne pas pouvoir le dire.

"Ce qui est délicat, c’est que malgré le fait que je ne sois plus chez Red Bull, beaucoup de choses ne peuvent pas être dites, car on est pilote, on travaille pour une équipe et, en tant que professionnel, on ne peut pas partager toutes les informations sur les situations spécifiques," a déclaré le pilote Alpine F1.

"En discutant avec Yuki, je sais des choses qui ne peuvent pas être dites, et ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile d’être dans cette situation."

"On essaie de faire ce qui est le mieux pour l’équipe, et parfois on nous donne quelque chose pour que ça marche, et parfois on se retrouve dans une situation où, pour diverses raisons, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite."

"Donc, avec ma propre expérience, j’essaie simplement d’en discuter avec lui en ami et de lui donner des conseils sur des choses qui pourraient l’aider."

"Et en fin de compte, c’est à lui et à l’équipe de faire en sorte que cela fonctionne et de faire les bons choix."