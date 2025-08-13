Aston Martin F1 voit déjà des bénéfices aux ’changements importants’ effectués

Aston Martin F1 continue de travailler sur ses processus, car l’arrivée du nouveau règlement en Formule 1 l’année prochaine fait évoluer tout le fonctionnement de l’équipe. Andy Cowell, son nouveau directeur, a détaillé les raisons pour lesquelles il est optimiste en voyant les changements dans l’usine de Silverstone.

"Je pense que tout le monde apprécie le défi que représente le fait de travailler sur des composants différents, nouveaux et plus audacieux" a déclaré Cowell à PlanetF1. "L’équipe de la soufflerie a très bien réagi à l’arrivée d’Adrian, et nous essayons actuellement de nombreuses idées architecturales différentes."

"Elles représentent des changements plus importants que d’habitude pour le modèle de soufflerie. Le temps nécessaire entre la conception d’Adrian et les essais en soufflerie est désormais trois fois moins long qu’auparavant."

"Quand on discute avec les gens, on voit qu’ils sont enthousiastes ; ils apprécient de travailler sur quelque chose de différent. Ils aiment être sur le terrain alors que nous progressons dans tous ces domaines."

Outre l’arrivée de Newey, beaucoup de recrutements ont eu lieu, et Honda va remplacer Mercedes en tant que motoriste. De quoi changer drastiquement le travail effectué dans l’équipe : "Nous nous concentrons sur notre propre travail jusqu’à la première course. C’est un parcours difficile pour nous."

"C’est la première fois que nous travaillons avec Honda, cette organisation, et il est utile qu’Adrian ait déjà travaillé avec Honda, avec Aramco et sur les carburants et lubrifiants, notre propre transmission et notre système hydraulique."

"Il y a donc beaucoup de nouvelles relations à nouer, beaucoup de nouvelles technologies à maîtriser, ainsi que le changement de réglementation aérodynamique. Il y a énormément d’éléments clés sur lesquels nous travaillons."

"Nous nous fixons des objectifs ambitieux. Si vous vous fixez un objectif ambitieux, vous avez tendance à vous battre jusqu’au bout pour l’atteindre. Si vous ne vous battez pas jusqu’au bout, c’est que vous ne vous êtes pas fixé un objectif ambitieux."

"Je pense donc que nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux. Nous nous battons pour respecter les délais de publication des informations. Nous disposons d’un groupe opérationnel extraordinaire qui fabrique une grande partie de la voiture de course pour nous."

"Et nous avons également une chaîne d’approvisionnement exceptionnelle qui répond à nos demandes, et toutes ces demandes consistent à fabriquer des pièces plus complexes que jamais, dans des délais plus courts, tout en améliorant la qualité et la précision. Et c’est franchement une aventure passionnante pour toute l’entreprise."

Le directeur salue le travail déjà accompli par Adrian Newey au sein de l’équipe, et la manière dont il fait travailler ses ingénieurs, ce qui permet souvent de voir les choses différemment : "Adrian est extrêmement précieux à bien des égards."

"Son enthousiasme pour les détails de l’architecture des voitures de course, sa concentration, la transe dans laquelle il entre lorsqu’il examine ces détails, mais aussi l’étendue de son expérience. Il ne se contente pas d’étudier l’architecture fondamentale de la voiture."

"Il s’intéresse également à l’optimisation structurelle de la voiture et aux méthodes de fabrication que nous devrions utiliser pour maximiser la rigidité, minimiser le poids, ainsi qu’à la culture ; celle qui nous pousse à vouloir gagner. Lorsque nous passons un mauvais week-end, devons-nous être heureux le lundi ? Non, nous devons penser que nous avons raté quelque chose."

"Nous sommes une équipe qui veut atteindre une position où nous avons une voiture de course et une organisation capables de gagner des courses. Si nous n’y sommes pas parvenus après la course, nous devons réfléchir et nous rappeler ce qui est nécessaire pour y parvenir, et remettre en question tous les domaines."

"Adrian est doué pour repérer les détails, ’qu’en est-il de ceci ? Et de cela ? Et de l’ensemble ?’ Il apporte donc une grande expertise technique, mais aussi une vaste expérience de ce qu’est une culture gagnante en Formule 1."

Avec un changement d’ère de la Formule 1 à surmonter, Aston Martin doit se réinventer. Selon Cowell, c’est ce que l’équipe parvient à faire avec tous les changements effectués ces derniers mois.

"Je pense que nous avons les bons éléments. Je pense qu’ils prennent la bonne forme et s’assemblent mieux qu’auparavant, mais je ne pense pas que même une organisation championne puisse affirmer que toutes les pièces s’emboîtent parfaitement."

"Je ne dirai jamais que quelque chose est parfait. Je dirai toujours qu’il y a moyen de faire mieux, et j’imagine qu’il y aura toujours une pièce manquante à ajouter au puzzle au fur et à mesure, donc nous faisons de grands progrès. La détermination est là, la vision est là, tout ce que nous pensons pouvoir introduire, tout ce que nous voulons améliorer."

"D’après les commentaires d’Adrian sur ce qu’est l’excellence, nous relevons nos objectifs et nos attentes pour aller au-delà de l’excellence, et nous travaillons dur pour y parvenir le plus rapidement possible, en un temps record."