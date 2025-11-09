Hamilton ’se sent mal’ pour Ferrari après ’un week-end à oublier’ au Brésil

Lewis Hamilton était très déçu de ne pas voir l’arrivée du Grand Prix du Brésil, après avoir été percuté au premier tour par Carlos Sainz. Le septuple champion du monde est déçu pour Ferrari car il voulait marquer des points au Brésil.

Mais il a aussi percuté Franco Colapinto et a été pénalisé pour cela. En attendant en piste d’avoir sa pénalité et de la purger, il s’évite un recul sur la grille à Las Vegas, mais la frustration est énorme pour le Britannique.

"Après le choc, j’avais l’impression que la suspension arrière était cassée, mais ils ont dit que ça allait. Mais il y avait un changement dans les masses et je perdais beaucoup d’appui. A haute vitesse, la voiture avait des pertes de contrôle. J’ai essayé de rester près des gars devant moi mais je n’avais aucune chance" a déclaré Hamilton.

Il regrette ce troisième zéro pointé de la saison en course, après la double disqualification de la Chine et le double accident à Zandvoort : "Mon dieu, c’est un week-end à oublier, c’est dommage car j’aime le Brésil. Et pour tout le monde dans l’équipe, chaque personne vient tous les week-ends et donne son maximum."

"Et repartir sans rien et ne pas finir la course pour la deuxième fois de l’année est bouleversant. Je me sens mal pour l’équipe, je suis désolé pour ce qui est de mon fait, la qualification. Mais on va recommencer dès demain et on ressaiera."